22.10.2021
В Челябинске будут судить создателей финансовой пирамиды из Санкт-Петербурга, «кинувших» несколько сотен южноуральцев
22.10.2021
Южноуральские предприниматели дарят сотрудникам подписку СберПрайм
22.10.2021
Замдиректора детского дома Кыштыма получила условный срок за кражу денег у сироты
22.10.2021
Режиссера из Челябинска, снимавшего «Ералаш», обвинили в педофилии
22.10.2021
Прокуратура заставила администрацию Миасса отремонтировать памятник на братской могиле
22.10.2021
Путин про вакцинацию: Убеждать, а не навязывать
Путин про вакцинацию: Убеждать, а не навязывать
22.10.2021
Половина российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
21.10.2021
В ЮУрГУ всех непривитых против ковида сотрудников отстранят от работы с 12 ноября
21.10.2021
В Челябинской области вводятся дополнительные ограничительные меры
21.10.2021
Челябинцев продолжают штрафовать за нарушение антиковидных мер
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021
Вопросы и ответы о вакцинации для пожилых и не только
18.10.2021