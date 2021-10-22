Путин про вакцинацию: Убеждать, а не навязывать

Выступая на дискуссионном клубе «Валдай», президент России Владимир Путин объяснил, почему он против обязательной вакцинации от коронавируса. Он считает, что запрет приведет к поиску лазеек, чтобы его обойти, сообщают. Ведомости.

«Я на самом деле не поддерживаю обязательность, вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти. Ну будут справки покупать <…> Мне кажется, не навязывать нужно, а нужно убеждать и доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь», — сказал президент.

Прививка может стать обязательной, пояснил он, если ее включат в национальный календарь прививок. Пока этого не произошло. Однако региональные власти имеют право по рекомендации главных санитарных врачей вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, что они и делают.

По мнению президента, в ситуации с коронавирусом есть только два выхода: переболеть им или привиться.