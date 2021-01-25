Путин рассказал о дворце в Геленджике

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандальный фильм оппозиционного блогера Алексея Навального о якобы принадлежащим главе государстве дворце в Геленджике.

По его словам, приписываемый ему дом не принадлежит ни ему, ни его близким родственникам. Президент уточнил, что сам фильм он не смотрел, но просматривал видеоподборки, которые подготовили ему помощники. Из того, что было указано в видеоролике ничего не зарегистрировано в его собственности, передает ТАСС.

Владимир Путин несколько раз подчеркнул, что строение никогда ему и его родственникам не принадлежало. Он уверен, что фильм был призван “промыть мозги” гражданам страны, а сама информация муссируется на протяжении 10 лет.

Президент обратил внимание, что подобное недвижимое имущество подлежит регистрации, а документы оформляются у нотариуса и хранятся в нотариальных книгах либо электронном виде.