Росрыболовство не рассматривает госрегулирование цен на рыбную продукцию

Росрыболовство опровергло информацию о возможном введении госрегулирования цен на рыбную продукцию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Клоков, передаёт ТАСС. Как считают в Росрыболовстве, цены должны стабилизироваться в результате саморегуляции рынка.

«Росрыболовство внимательно отслеживает ситуацию на внутреннем рынке по обеспечению потребителей доступной рыбной продукцией. В качестве оптимального варианта для стабилизации цен мы видим механизм саморегулирования и диалога между добытчиками, производителями продукции и торговыми сетями без применения административных рычагов. Речь о госрегулировании не идет», - рассказал пресс-секретарь ведомства.

Клоков добавил, что Росрыболовство координирует выработку соглашений между участниками рынка, достигнутые договорённости должны будут обеспечить наличие на внутреннем рынке необходимого объёма продукции по доступным ценам.

Ранее появилась информация о возможном фиксировании цен на рыбу. По данным СМИ, о таком варианте сдерживания цен сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании у полпреда по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева.