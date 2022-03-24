Росрыболовство предложило зафиксировать цены на рыбу

Росрыболовство рассматривает возможность фиксировать цены на рыбу на внутреннем рынке. Об этом сообщил глава ведомства Илья Шестаков на совещании у вице-премьера - полпреда президента по Дальневосточному федеральному округу Юрия Трутнева, передаёт «Интерфакс».

По данным СМИ, Росрыболовство предлагает механизм, аналогичный тому, что был использован в декабре 2020 года при фиксации цены на сахар и подсолнечное масло. Тогда производители и ритейлеры под контролем Минпромторга и Минсельхоза договорились о том, что цена сахара в рознице не превысит 46 рублей, подсолнечного масла - 110 рублей. Регулирование цен было введено из-за резкого подорожания этих продуктов.

Минпромторг официально эту информацию пока не подтверждал. Эксперты отмечают, что пока есть непонимание того, как будет функционировать механизм фиксации цен на рыбу, поскольку она не является продуктом первой необходимости.

По данным участников рынка, сейчас оптовая стоимость минтая составляет 120-130 рублей за 1 кг, две недели назад она держалась на уровне 90 рублей. Подорожание рыбы аналитики объясняют ростом экспортных цен. За последний месяц цены на российскую рыбу на внешних рынках выросли на 40%, поэтому рыбодобытчикам выгоднее продавать её за рубеж.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти должны исключить регулирование цен «в ручном режиме», обеспечив доступность товаров на потребительском рынке. «Необходимо исключить ручное вмешательство в регулирование цен: именно увеличение предложения должно привести к снижению и стабилизации цен», - отметил глава государства.