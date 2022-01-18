Россиянам, не сдавшим биометрию, могут ограничить доступ к «Госуслугам»

В Министерстве цифрового развития РФ решили мотивировать россиян сдавать биометрические данные. Для этого в ведомстве предложили ограничить доступ к удаленному получению госуслуг тем гражданам, кто не поделился с государством образцами голоса и слепком радужной оболочки, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, 30 декабря 2021 года Минцифры заключило с «Ростелекомом» контракт на интеграцию сайта госуслуг с государственной биометрической системой. Модернизация сервиса позволит заходить на портал с помощью биометрических данных, а сдавать образцы лица и голоса граждане смогут через мобильное приложение, установленное на смартфоне или планшете. Сумма контракта составила 1,2 млрд руб. Работы должны быть завершены к 5 декабря 2022 года.

Источник издания подчеркнул, что ограничение доступа к некоторым госуслугам с помощью «биометрического фильтра» повысит безопасность сервиса. Так, например, электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не получится. Представитель Минцифры отметил, что сдача уникальных биологических характеристик будет добровольной, и граждане смогут воспользоваться альтернативными способами доступа к порталу.

Напомним, что к 2024 году планировалось собрать около 70 млн. биометрических слепков россиян, однако сейчас в «Единой биометрической системе» (ЕБС) зарегистрировано только 180 тыс. образцов. Поэтому появление подобных инициатив вполне предсказуемо: Минцифры ищет способ ускорить наполнение ЕБС, которое движется со скрипом из-за сомнений россиян в безопасности хранения своих личных данных.

Пока оплатить проезд лицом можно только в московском метро, прохождение биометрического контроля тестируют в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово. А сдать образцы для регистрации в государственной биометрической системе можно только в отделениях банков. После чего в приложении «Ростелекома» «Биометрия» появится возможность дистанционно оформить карты eSIM, открыть вклад или получить кредит.

Напомним, что ранее председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и президент компании InfoWatch Наталья Касперская призвала россиян не сдавать свои биометрические данные. По её мнению, собирающие такие данные компании и организации должны сначала объяснить, как собираются защищать их — в том числе, от злоупотреблений собственных сотрудников.