Россиянам, не сдавшим биометрию, могут ограничить доступ к «Госуслугам»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Аша
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
По народному календарю 19 января – Крещение, наступает период крещенских морозов. В Челябинской о
18.01.2022

В 2022 году крещенские морозы обойдут стороной Южный Урал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В здании Законодательного собрания Челябинской области усиливают меры, препятствующие распростран
Коронавирус
Коронавирус
18.01.2022

Заксобрание Челябинской области переходит в онлайн режим

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Две новогодние премьеры Челябинской филармонии отмечены дипломами Четвертого областного фестиваля
18.01.2022

Новогодние спектакли Челябинской филармонии завоевали награды областного фестиваля «Морозко»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В первой половине предстоящей недели Челябинская область продолжит находиться между теплой воздуш
18.01.2022

Погода на текущую неделю в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2022 году в Челябинской области по прогнозам порядка 35 тысяч жителей планируют окунуться в кре
18.01.2022

Как не навредить себе

В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.01.2022

Анонсы событий и мероприятий на 19 января
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.01.2022

В 2022 году южноуральцы смогут получить помощь по ОМС в 206 клиниках, в том числе 87 частных
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.01.2022

Россиянам, не сдавшим биометрию, могут ограничить доступ к «Госуслугам»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.01.2022

В Брединском районе по программе минсельхоза отремонтировали два Дома культуры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.01.2022

Челябинцев вновь «разводят» под предлогом, что их родственник совершил ДТП
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.01.2022

В Челябинской области расширят категорию льготников на приобретение и установку газового оборудования

Федерация
18.01.2022 16:56

Россиянам, не сдавшим биометрию, могут ограничить доступ к «Госуслугам»

В  Министерстве цифрового развития РФ решили мотивировать россиян сдавать биометрические данные. Для этого в ведомстве предложили ограничить доступ к удаленному получению госуслуг тем гражданам, кто не поделился с государством образцами голоса и слепком радужной оболочки, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, 30 декабря 2021 года Минцифры заключило с «Ростелекомом» контракт на интеграцию сайта госуслуг с государственной биометрической системой. Модернизация сервиса позволит заходить на портал с помощью биометрических данных, а сдавать образцы лица и голоса граждане смогут через мобильное приложение, установленное на смартфоне или планшете.  Сумма контракта составила 1,2 млрд руб. Работы должны быть завершены к 5 декабря 2022 года.

Источник издания подчеркнул, что ограничение доступа к некоторым госуслугам с помощью «биометрического фильтра» повысит безопасность сервиса. Так, например, электронную цифровую подпись можно передать или потерять, а биометрию отдать не получится. Представитель Минцифры отметил, что сдача уникальных биологических характеристик будет добровольной, и граждане смогут воспользоваться альтернативными способами доступа к порталу.

Напомним, что к 2024 году планировалось собрать около 70 млн. биометрических слепков россиян, однако сейчас в «Единой биометрической системе» (ЕБС) зарегистрировано только 180 тыс. образцов. Поэтому появление подобных инициатив вполне предсказуемо: Минцифры ищет способ ускорить наполнение ЕБС, которое движется со скрипом из-за сомнений россиян в безопасности хранения своих личных данных.

Пока оплатить проезд лицом можно только в московском метро, прохождение биометрического контроля тестируют в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово.  А сдать образцы для регистрации в государственной биометрической системе можно только в отделениях банков. После чего в приложении «Ростелекома» «Биометрия» появится возможность дистанционно оформить карты eSIM, открыть вклад или получить кредит.

Напомним, что ранее председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» и президент компании InfoWatch Наталья Касперская призвала россиян не сдавать свои биометрические данные. По её мнению, собирающие такие данные компании и организации должны сначала объяснить, как собираются защищать их — в том числе, от злоупотреблений собственных сотрудников.

Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
По народному календарю 19 января – Крещение, наступает период крещенских морозов. В Челябинской о
18.01.2022

В 2022 году крещенские морозы обойдут стороной Южный Урал
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В здании Законодательного собрания Челябинской области усиливают меры, препятствующие распростран
Коронавирус
Коронавирус
18.01.2022

Заксобрание Челябинской области переходит в онлайн режим

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Две новогодние премьеры Челябинской филармонии отмечены дипломами Четвертого областного фестиваля
18.01.2022

Новогодние спектакли Челябинской филармонии завоевали награды областного фестиваля «Морозко»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В первой половине предстоящей недели Челябинская область продолжит находиться между теплой воздуш
18.01.2022

Погода на текущую неделю в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2022 году в Челябинской области по прогнозам порядка 35 тысяч жителей планируют окунуться в кре
18.01.2022

Как не навредить себе

В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске водители техники, задействованной в уборке снега на дорогах, нарушают правила дорожн
Происшествия

В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения

17.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов получил выговор за арт-объект «Киты», который расп
Общество

Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»

17.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого января 2022 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексирован на 8,6 процента
Экономика

В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч

14.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Магнитогорске (Челябинская область) на православный праздник Крещение Господне для местных жите
Общество

Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода

13.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска и, в частности, автомобилисты обратили внимание, что с начала снегопадов в горо
Общество

Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч

12.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска вновь начали жаловаться на удушающий запах в воздухе и смог, накрывший город.
Среда обитания

Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь

12.01.2022
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

18.01.2022 17:51

Анонсы событий и мероприятий на 19 января

18.01.2022 17:08

В 2022 году южноуральцы смогут получить помощь по ОМС в 206 клиниках, в том числе 87 частных

18.01.2022 16:56

Россиянам, не сдавшим биометрию, могут ограничить доступ к «Госуслугам»

18.01.2022 16:34

В Брединском районе по программе минсельхоза отремонтировали два Дома культуры

18.01.2022 16:17

Челябинцев вновь «разводят» под предлогом, что их родственник совершил ДТП

18.01.2022 16:03

В Челябинской области расширят категорию льготников на приобретение и установку газового оборудования

18.01.2022 15:53

Праздничный финал «Морозко»: лауреаты и призёры IV новогоднего фестиваля

18.01.2022 15:52

О причинах популярности колец из белого золота

18.01.2022 15:29

Профсоюз Челябинской области оспорил увольнение водителей «Дикси»

18.01.2022 15:28

В Челябинске педагог унижала ребенка из-за стихотворения, которое он выучил не по заданной теме

18.01.2022 14:39

В Челябинске ищут водителей автобусов, троллейбусов и трамваев

18.01.2022 14:29

Аферисты заказывали челябинцу такси, чтобы тот быстрей перевел им больше полумиллиона рублей

18.01.2022 14:13

Дебетовую СберКарту теперь можно получить за один визит в банк

18.01.2022 14:01

Скоков дал поручение наградить сотрудников полиции Магнитогорска, которые задержали убийцу водителя

18.01.2022 13:55

В 2022 году крещенские морозы обойдут стороной Южный Урал

18.01.2022 13:06

Скоков пообещал сотрудникам ППС дополнительные ежеквартальные выплаты

18.01.2022 12:59

Заксобрание Челябинской области переходит в онлайн режим

18.01.2022 12:49

Рак и аллергия попали в список утвержденных Минздравом противопоказаний к прививкам от covid-19

18.01.2022 12:34

Южноуральцы жалуются на навязывание услуг банками и МФО

18.01.2022 11:31

Группа «Пикник» приготовила для челябинцев фееричный музыкальный праздник

18.01.2022 11:22

Компания ROCKWOOL в России подвела итоги минувшего года

18.01.2022 11:19

Водителя из Магнитогорска зарезал уголовник

18.01.2022 11:09

Сделай селфи в Государственном историческом музее Южного Урала и выиграй книгу

18.01.2022 10:55

Новогодние спектакли Челябинской филармонии завоевали награды областного фестиваля «Морозко»

18.01.2022 10:47

В центре Челябинска взорвалась «Газель»

18.01.2022 10:41

На Тургояке построили часовню изо льда

18.01.2022 10:38

МЧС напоминает о правилах купания в проруби

18.01.2022 10:36

Погода на текущую неделю в Челябинской области

18.01.2022 10:34

В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться

18.01.2022 10:31

Из перечня поручений президента исключат пункты по законопроекту о ковид-сертификатах

17.01.2022 22:17

В Крещенский Сочельник в Челябинской области местами снег и метели

17.01.2022 18:41

Во вторник у православных – Крещенский Сочельник

17.01.2022 18:20

Анонсы событий и мероприятий на 18 января

17.01.2022 18:00

В поездах и на вокзалах ЮУЖД продолжают противоэпидемические меры

17.01.2022 17:15

По данным «билайн.аналитика» 31 декабря люди поставили на паузу онлайн-просмотр фильмов

17.01.2022 16:52

ММК повысил производительность ЭСПЦ

17.01.2022 16:27

В Челябинске водитель насмерть сбил пешехода

17.01.2022 16:25

В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения

17.01.2022 16:14

Загранпаспорт за пять дней

17.01.2022 16:00

Южноуральцев приглашают на всемирный День снега

17.01.2022 15:46

Жители домов на Копейском шоссе согласились принять участие в программе КРТ

17.01.2022 15:43

Будущие юристки отожгли в Тик-Токе, забыв про честь мундира

17.01.2022 15:00

В Челябинской области начало расти число заболевших ковидом школьников

17.01.2022 14:34

Полицейские Чебаркуля изъяли крупную партию героина

17.01.2022 14:32

Челябинцы массово жалуются на плохую уборку снега

17.01.2022 14:28

В структуре правительства Челябинской области новое назначение

17.01.2022 13:11

Российский рубль теряет в цене

17.01.2022 12:55

Всемирный день снега прошёл в Коркино

17.01.2022 12:35

В Курчатовском районе Челябинска уберут кучи снега с остановок

17.01.2022 12:11

В Челябинской области пройдут сборы резервистов БАРС

17.01.2022 12:09

В Челябинской области первый случай омикрон-штамма ковида выявлен у беременной

17.01.2022 12:06

Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»

17.01.2022 11:51

Котова: Если у подрядчиков не хватает техники для вывоза снега, пусть берут ее в аренду

17.01.2022 11:48

«Динамо-Уралочка» стала безоговорочным лидером чемпионата России по водному поло

17.01.2022 11:29

Наталья Котова поручила подготовить регламент по применению реагентов на дорогах

17.01.2022 11:07

Игорь Шестаков: У Челябинска есть своя самобытная история

17.01.2022 10:43

Три человека погибли при пожаре в Челябинске

17.01.2022 10:34

В понедельник в Челябинской области небольшой снег

16.01.2022 21:59

Анонсы событий и мероприятий на 17 января

15.01.2022 15:31

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий

15.01.2022 15:17

В Челябинской области существенно сократилось суточное число смертей от ковида

15.01.2022 14:55

Камерный театр приглашает на «жизненный» перформанс

15.01.2022 14:47

Магнитогорец протаранил пять автомобилей и скрылся

15.01.2022 14:39

В Челябинской области увеличат количество патрулей на Крещение

15.01.2022 14:32

Полицейские спасли чебаркульца, который пять часов пролежал в сугробе

15.01.2022 03:13

В выходные в Челябинской области потеплеет, упадет давление и усилится ветер

15.01.2022 02:58

Анонсы событий и мероприятий на выходные

14.01.2022 20:04

«Белый журавлик» из Челябинска выиграл президентский грант

14.01.2022 20:01

Умерла Анастасия Вознесенская, актриса и вдова актёра Андрея Мягкова

14.01.2022 19:17

Ситуация на ОАО «Южноуральский завод радиокерамики» взята властями на контроль

14.01.2022 15:51

Челябинка отдала свои накопления мошеннику

14.01.2022 14:48

Челябинская область вошла в число 25 регионов России по успешной реализации программы по развитию сельских территорий

14.01.2022 14:26

Южноуральские полицейские помогли водителю и пассажирам, которые замерзали на трассе

14.01.2022 13:42

Правительство отложило рассмотрение во втором чтении законопроекта о QR-кодах

14.01.2022 13:19

Лавиноопасный склон в Ашинском районе набрал критический вес

14.01.2022 13:17

Осужденные из Челябинска покорили жюри Дельфийского чемпионата

14.01.2022 13:15

Дебюты в балете «Пахита» Челябинского оперного

14.01.2022 13:12

В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч

14.01.2022 12:17

Челябинский полицейский, «сливавший» информацию об умерших, уволен из органов

14.01.2022 11:45

Хотели согреться: полицейские Троицка нашли школьников, прыгающих через Вечный огонь

14.01.2022 11:28

В Магнитогорске торговую сеть оштрафовали за QR-коды

14.01.2022 11:27

Километры опасных дорог для южноуральских школьников из-за нехватки автобусных рейсов

14.01.2022 11:19

В Челябинской области стартует программа «Земский тренер»

14.01.2022 10:36

В Златоусте пожарные спасли девять детей

14.01.2022 10:19

Обе команды «Динамо-Уралочки» победно начали третий тур чемпионата России по водному поло

13.01.2022 22:32

Заседание по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области отложено

13.01.2022 21:50

Ковровая плитка: мягкое покрытие с расширенными возможностями

13.01.2022 21:45

Сбер переводит половину сотрудников на удалёнку

13.01.2022 21:43

В Госдуме предложили оплачивать «внеурочное взаимодействие с начальством»

13.01.2022 21:41

За тюнинг автомобиля придётся платить государству

13.01.2022 20:59

НМУ в четырех городах Челябинской области продлены еще на сутки

13.01.2022 20:48

В Челябинской области 14 января ночной мороз, снег и резкое падение давления

13.01.2022 20:19

Анонсы событий и мероприятий на 14 января

13.01.2022 19:48

Михеевский ГОК почти вдвое увеличил запасы меди

13.01.2022 17:33

Водитель из Кусинского района осужден за взятку сотруднику ГИБДД

13.01.2022 17:32

Предпринимателя из Челябинска ждет суд из-за опасного батута

13.01.2022 17:28

На новогодних каникулах южноуральцы предпочли активно отдыхать,а не лежать на диване

13.01.2022 17:03

ММК внедряет цифровые новации для аттестации продукции

13.01.2022 16:28

QR-код для подростков пока вводить не планируют

13.01.2022 16:01

Как Васильев день проведешь, таким и весь год будет