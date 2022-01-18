Отсутствие биометрии не ограничит доступ пользователя к сервисам портала Госуслуг

Пользователи портала Госуслуг смогут войти в свой личный кабинет и с помощью данных единой биометрической системы. При этом никаких ограничений вводиться не будет. Все существующие на сегодня сервисы портала останутся доступными и тем пользователям, кто откажется от сдачи биометрии.

О разработке нового фактора аутентификации пользователя портала Госуслуг сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, на сегодня подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг имеют свыше 93 миллионов человек. «Для защиты их данных Правительство использует самые современные технологии, в том числе, планируется использование биометрии. Она позволит не только сделать портал удобнее и расширить количество предоставляемых сервисов, но и повысить безопасность персональных данных россиян», - отметил Дмитрий Чернышенко.

На сегодня пользователи могут защитить аккаунт от кражи с помощью числового SMS-кода. Это двухфакторная аутентификация.

«При каждой авторизации на Госуслугах пользователи получают одноразовый код на подтвержденный номер мобильного телефона и вводят его на сайте. Эту опцию можно самостоятельно включить в разделе "Безопасность" своего профиля. Пользуются ею немногие», - сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.

По его словам, министерство планирует сделать опцию SMS-подтверждения авторизации по умолчанию включенной, чтобы повысить безопасность учетных записей. «Еще пользователь может включить в профиле опцию контрольного вопроса, ответ на который известен только ему. Это поможет при восстановлении доступа к учетной записи», - уточнил Качанов.

Для подтверждения входа в аккаунт с помощью одноразового числового кода Минцифры подготовило поправки в Федеральный закон «О связи». Они предполагают, что все операторы связи будут передавать такие короткие текстовые сообщения незамедлительно. Норма закона уже вступила в силу с первого января 2022 года.

В Минцифры России также сообщили, что изменения в подзаконные акты, которые регламентируют порядок использования двухфакторной аутентификации, будут в ближайшее время опубликованы для общественного обсуждения. В дальнейшем правительство сформирует список ресурсов, на которых двухфакторная аутентификация будет приоритетной. В перечень войдут сайты, которые требуют дополнительной защиты информации.

Напомним, сегодня «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве сообщил, что россиянам, не сдавшим биометрию, ограничат дистанционный доступ к Госуслугам.

«Биометрия расширяет возможности пользователей Госуслуг, но не накладывает никаких ограничений на существующие сервисы», - заверил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Министр пояснил, сдача биометрии будет необходима для подтверждения личности при оказании ряда услуг, это позволит избежать преступлений при совершении юридически значимых сделок. «Все существующие сервисы останутся доступными зарегистрированным пользователям без необходимости сдачи биометрических образцов», – еще раз подчеркнул глава Минцифры.

Так, по словам Шадаева, предоставить биометрические данные придется студенту вуза, который решит удаленно сдавать экзамен. Это необходимо для подтверждения личности. При отсутствии биометрии ему придется сдавать экзамен только в вузе. «В любом случае останется возможность выбора варианта получения услуги», - отметил министр.

Как уже сообщало агентство, с 30 декабря 2021 года в России заработала государственная единая система биометрических данных. Она предполагает добровольное участие со стороны каждого россиянина.

В настоящее время удалённая биометрическая идентификация применяется для получения банковских услуг, предусмотрена возможность получения гражданами и бизнесом электронной подписи в удостоверяющих центрах с использованием ЕБС и ЕСИА. Реализована возможность оказания нотариальных услуг с использованием инфраструктуры электронного правительства и единой биометрической системы.

В 2021 году успешно проведены пилотные проекты, когда система применялась при проведении аттестации в российских вузах. С помощью ЕБС появилась возможность оформлять eSIM.