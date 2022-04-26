Российское оружие способно остановить запуски ядерных ракет НАТО, пишет издание «Блокнот».

При этом сообщается, что и Соединенные Штаты Америки на месте не стоят – новое оружие ВВС США способно менее чем за 20 минут ударить по Москве, а Пекин поразить за 30 минут.

Со ссылкой на Life «Блокнот» отмечает, что согласно существующим подсчетам Госдепа США на первое сентября 2020 года ядерные силы России и США были почти равны. США обладали 675 межконтинентальными баллистическими ракетами, которые могли нести тысячу 457 ядерных зарядов. У России на тот период было всего 510 ракет, способных нести тысячу 447 ядерных зарядов. Опережали США Россию и по количеству пусковых установок: 800 против 764, соответственно.

Однако у Стокгольмского института мировых проблем совсем другие данные. Так, на январь 2020 года у США было пять тысяч 800 ядерных зарядов, у России - шесть тысяч 375. При этом многие американские эксперты говорили, что Россия лидирует по количеству ядерных боеголовок и даже опережает США в новейших ракетных технологиях. Действительно, на вооружении у России имеются ракеты «Тополь», «Тополь-М», «Ярс», «Баргузин», «Сармат», «Воевода» и стратегически дальние бомбардировщики.

Издание обращает внимание на то, что в США на вооружении осталось только два вида ракет: ракеты шахтного базирования «Минитмен-3»; «Трайдент», запускаемые с подводных лодок, и бомбардировщики.

В 2022 году ведущие армии мира признали, что Россия является обладателем самой мощной ядерной ракеты - баллистической ракеты Р-36М «Воевода», которую натовцы называют «Сатаной» и очень боятся: она способна без труда преодолеть противоракетную оборону Америки. Боеголовки «Воеводы» могут поразить сразу десять целей на территории врага. На сегодня у России на вооружении 46 ракет такого типа.

У более современной ракеты РС-28, названной «Сармат», также десять гиперзвуковых боеголовок, которые могут стереть с лица земли Техас или Францию. Но главная особенность «Сармата», что ракета практически незаметна для противоракетной обороны США. Да что там противоракетная оборона, ее не может «разглядеть» даже спутник. Несмотря на это, российские военные продумали все варианты развития ситуации. Так, было принято решение о создании самолета «Судного дня» на базе ИЛ-80. Этот борт, или пункт стратегического управления, в случае чрезвычайных событий поднимется в воздух с президентом и руководством страны.

Самолет «Судного дня» может находиться в воздухе длительное время, выдерживая все магнитные излучения от ядерных взрывов. В настоящее время в Воронеже ведется разработка более совершенных летающих бункеров.

Есть у России и система «Периметр», которую американцы назвали «Мертвой рукой». Она способна активизировать секретные пусковые установки и нанести ответный удар по врагу в случае, если города будут разбомблены противником. При этом «Периметр» сможет задействовать не только ракеты в шахтах, но и мобильные пусковые установки, боеголовки, которые находятся на кораблях и подводных лодках.

По словам экспертов, даже если не все ракеты из России долетят до США, достаточно будет всего двухсот, чтобы полностью уничтожить страну. Есть среди ракет те, что способны ударить в геологические разломы, чтобы вызвать не просто ядерный взрыв, а глобальную катастрофу. Так, ракета, ударившая в разлом Сан-Андреас, вызовет сползание в океан половины Калифорнии (США).

Кроме прочего, специалисты намерены возродить ядерный спецпоезд. Подобные поезда были на вооружении России в 2005-м году - БЖРК «Молодец», они несли межконтинентальные ракеты. Однако спецпоезда попали под ограничения договора о разоружении СНВ-2, и их уничтожили. Сейчас руководство ВС России вновь хочет обеспечить армию ядерными поездами, но более совершенными. Речь идет уже о новом проекте «Баргузин». Ученые должны создать пять поездов, которые будут отличаться от «Молодца» тем, что пуск ракеты можно будет производить с любого участка железнодорожных путей.

Недавно президенту России Владимиру Путину сообщили о создании энергетического оружия. В начале апреля вице-премьер Юрий Борисов доложил главе государства, что новая государственная программа вооружений будет нацелена на создание качественно новых, «в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы».