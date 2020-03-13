Российскую границу закрыли для итальянцев
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Сегодня, 10:26
С сегодняшнего дня в Россию запрещено въезжать итальянцам и иностранным гражданам, которые хотят попасть на территорию страны из Италии.Соответствующее решение принял премьер-министр Михаил Мишустин для сдерживания распространения коронавирусной инфекции, пишут “Ведомости”.
В распоряжении отмечается, что запрет не распространяется на членов официальных делегаций, экипажей самолетов, граждан с видом на жительство в России и стран-членов ЕАЭС.
В течение 24 часов Росавиация должна проинформировать авиакомпании о запрете на въезд в Россию. Профильные силовые ведомства должны остановить оформление документов и различного вида виз.
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