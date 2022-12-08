08.12.2022
С первого января 2023 года МРОТ вырастет на 6,3%
08.12.2022
Разработки ММК удостоены «золота» международной выставки изобретений в Гонконге
08.12.2022
Новые доплаты медикам первичного звена начнутся с января
07.12.2022
В Челябинске назвали худшие маршруты общественного транспорта
07.12.2022
Новую дорогу по Братьев Кашириных в Челябинске спроектируют за 12,8 миллиона рублей
07.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на восьмое декабря (18+)
С первого января 2023 года МРОТ вырастет на 6,3%
16.11.2022
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
09.06.2021
10 тысяч каждому: эсеры выступили с предложением по безусловному доходу
15.03.2021
В Госдуме предложили ввести новый налоговый вычет на детей
14.09.2020
В Госдуме предложили наказывать депутатов-пустословов рублем
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022