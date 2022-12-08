С первого января 2023 года МРОТ вырастет на 6,3%

С первого января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 6,3% по сравнению с 2022 годом. Соответствующий закон принят Госдумой.

На сегодняшний день МРОТ составляет 15 тысяч 279 рублей, с первого января 2023 года он будет равен 16 тысяч 242 рубля в месяц. Индексация - на 6,3 %.

Благодаря повышению МРОТ вырастет заработная плата примерно 3,5 миллиона работников бюджетной сферы, уточнили в Госдуме.

Кроме того, законом предлагается изменить порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта.

Напомним, в 2022 году по решению президента МРОТ и прожиточный минимум были проиндексированы на уровни, превышающие темпы ожидаемой инфляции - на 8,6%.

С первого июня текущего года минимальный размер оплаты труда проиндексирован на 10% и составил 15 тысяч 279 рублей в месяц.

На основе федерального прожиточного минимума рассчитываются региональные прожиточные минимумы. Этот показатель используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет, выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.

С первого января 2022 года МРОТ на территории Челябинской области установлен в размере 13 тысяч 890 рублей в месяц, региональный прожиточный минимум - 11 тысяч 887 рублей.