Создателям паблика запрещенной АУЕ дали серьезные сроки в колонии

В России озвучено наказание создателям группы в социальной сети “ВКонтакте” запрещенной в стране организации “Арестантско уркаганское единство”.

По решению Екатеринбургского гарнизонного военного суда, Николай Бабарика получил 7 лет колонии общего режима, его супруга Наталья Бабарика - 4 года лишения свободы условно с запретом заниматься администрированием сайтов. Друг Бабариков Артем Зуев был приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима, сообщают РИА “Новости”.

Это первые судебные решения после официального запрета деятельности на территории России данного движения.

Отмечается, что паблик во “ВКонтакте” был создан еще в 2011 году. По версии следствия, семья Бабариков публиковали в сообществе посты, призывающие к насилию по отношению к сотрудникам правоохранительные и других силовых органов.

В то же время Артем Зуев продавал в группе атрибуты “воровской романтики”, оформленные в соответствующем стиле: нарды, четки, чехлы на телефон.

Напомним, 17 августа Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским и запретил на территории страны. У движения насчитывалось больше 34 тысяч сторонников в 40 регионах. В основном это были подростки и молодые люди. Указывалось, что члены движения пропагандируют воровские и тюремные понятия, а также требуют соблюдения "воровского кодекса".