Сразу пять губернаторов 10 мая подали прошения об отставке

Губернаторы сразу пяти субъектов Российской Федерации в один день, 10 мая 2022 года, заявили о своем намерении покинуть занимаемые посты.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин опубликовал на официальном сайте обращение к жителям, в котором сообщил о своем намерении покинуть занимаемый пост. Он руководил регионом более 10 лет, в январе 2022 года отпраздновал 65-летие. «И хотя все мужчины в душе мальчишки, я всё-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым», - аргументировал свое решение об уходе Сергей Анатольевич.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев также возглавлял регион в течение десяти лет. В апреле 2022 года ему исполнился 61 год и сегодня он также заявил о досрочном сложении полномочий. «В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок для избрания главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы», - написал на своей странице в соцсетях Радаев.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев (31 мая ему исполнится 61 год) сообщил об уходе с поста руководителя региона в своем телеграм-канале. Свое решение он объяснил «приближением окончания срока полномочий в должности губернатора» и намерением «продолжить работу на федеральном уровне». Его просьбу об отставке уже одобрил президент России Владимир Путин.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов также решил уйти в отставку. «Приближается срок окончания моих полномочий. Принял ответственное решение - не выдвигаться на пост губернатора на следующий срок», - сообщил 50-летний Любимов в своем официальном аккаунте ВКонтакте. Он выразил надежду, что в сложное время сможет быть полезным стране на новой должности.

Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев (14 мая ему исполнится 64 года) также сегодня заявил, что попросил президента РФ об отставке. «В связи с истечением срока полномочий Главы Республики Марий Эл я обратился к Президенту России с просьбой принять мою отставку», - написал он в своем телеграм-канале. Евстифеев (уроженец Бредов, Челябинская область) руководил Республикой пять лет. Шестого апреля 2017 года он был назначен временно исполняющим обязанности главы Марий Эл указом президента РФ, а в сентябре этого же года победил на выборах.