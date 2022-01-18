Срок карантина по ковиду сократят в два раза

Срок карантина для заболевших новой коронавирусной инфекцией будет сокращен в два раза. При необходимости правительство готово будет скорректировать сроки в сторону увеличения.

Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением ковида на территории России.

«Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан, в том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем ещё ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями Главного санитарного врача России», - сообщила Голикова.

До настоящего момента заболевшие коронавирусом обязаны были находиться на изоляции в течение двух недель (14 календарных дней). Вице-премьер не уточнила, какие еще изменения будут приняты.

При этом Голикова не исключила корректировки сроков и в дальнейшем в случае изменения эпидемиологической ситуации. «При этом мы будем наблюдать внимательно за ситуацией и, если потребуется дальнейшая корректировка сроков, будем это осуществлять», - отметила заместитель председателя правительства.

По ее словам, по состоянию на 18 января в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% приходится на штамм «Дельта» и 40% – уже на штамм «Омикрон» и некоторые другие, не доминирующие варианты.

На сегодня выявлено 1682 случая вируса «Омикрон». «Но мы понимаем, что таких случаев уже значительно больше, так как не все они подвергаются секвенированию», - отметила вице-премьер. По ее словам, из числа заболевших, пробы которых прошли секвенирование, имеют полный курс вакцинации 27,9%, однократно привиты – 3,2%, не привиты – 68,9%, ранее переболели или были вакцинированы (или одновременно переболели и вакцинированы) – 4,6%. Увеличивается заболеваемость «Омикроном» у детей. Их доля выросла до 15%.

В Челябинской области подтвержден один случай заражения омикроном (у беременной женщины, которые не выезжала за пределы региона).

Уровень коллективного иммунитета на сегодняшнее утро в России составляет 63,9%, в Челябинской области – 60,5% (по данным портала стопкоронавирус.рф). В четырех регионах - 80%.