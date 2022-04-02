Ставки по кредитам для застройщиков снижены до 15%

Компании, занимающиеся жилищным строительством, смогут рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам не выше 15% годовых.

Как поясняет правительство РФ, в этом случае на возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки. Правила будут распространяться на кредиты, оформленные до 31 декабря 2023 года.

«Таким образом, государство одновременно сможет поддержать как банки, так и застройщиков. Для первых снизятся риски лавинообразного роста «плохих» кредитов, а для вторых – опасность сорвать ввод объектов из-за недостатка финансирования», - пояснили в правительстве.

Ранее такой порядок субсидирования процентной ставки касался компаний, реализующих низкомаржинальные проекты, такие как строительство детсадов, школ, поликлиник и муниципального жилья.