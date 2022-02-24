Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.02.2022

В Челябинской области расширили круг льготников на установку внутридомового газового оборудования
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил Госкомитету по водному хозяйству и мелиорации республики готов
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Ситуация на Украине
24.02.2022

Перекрытый Украиной Северо-Крымский канал готовят к запуску
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области утвержден законопроект о назначении специальных пособий для семей, воспитыв
24.02.2022

В Челябинской области ввели новое пособие для семей с детьми, страдающими целиакией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) временно ограничила полеты в 12 аэропорт
24.02.2022

Росавиация ограничила полеты в 12 аэропортов, РЖД назначает дополнительные поезда
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24.02.2022

Мужчину, расстрелявшего работников РЖД в Карталах, отправили в СИЗО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.02.2022

В челябинском аэропорту предупредили об отмене завтрашних рейсов на юг

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.02.2022

В Магнитогорске подростки разыграли Кубок депутатов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.02.2022

Нырнул, не задумываясь: кыштымский рыбак спас провалившегося под лед мужчину
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24.02.2022

Жительница Кусы пропила пенсию, а в краже денег обвинила собственного сына
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24.02.2022

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Киев
Москва
МИД Украины
Донбасс
Путин
Зеленский
Федерация
24.02.2022 15:29
Фото: cont.ws

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Киев прекращает дипломатические отношения с Москвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время срочного брифинга, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что впервые инициатива прекратить все дипотношения с Москвой была озвучена МИД Украины 22 февраля, но решение принято только сегодня, 24 февраля.

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский также сообщил, что Вооруженные силы Украины ведут «действительно тяжёлые бои» на Донбассе и в других регионах на востоке, севере и юге страны.

«Враг понёс серьёзные потери, потерь у врага будет ещё больше. Они пришли на нашу землю», - цитирует украинского лидера «Интерфакс».

В Минобороны РФ информацию о потерях со стороны российских сил пока не подтверждали.

Также Зеленский заявил, что выдавать оружие будут всем желающим украинцам, готовым защищать суверенитет страны.

«Каждый, у кого есть боевой опыт и кто может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. МВД привлекает к защите государства ветеранов», - цитирует украинского лидера «Интерфакс-Украина».

Напомним, сегодня, 24 февраля, Россия начала военную спецоперацию в Донбассе. Российский лидер Владимир Путин, обращаясь к россиянам, подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны России проинформировало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

Киев
Москва
МИД Украины
Донбасс
Путин
Зеленский
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области расширен круг льготников, которые смогут получить компенсацию на приобретен
24.02.2022

В Челябинской области расширили круг льготников на установку внутридомового газового оборудования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил Госкомитету по водному хозяйству и мелиорации республики готов
Ситуация на Украине
Ситуация на Украине
24.02.2022

Перекрытый Украиной Северо-Крымский канал готовят к запуску
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области утвержден законопроект о назначении специальных пособий для семей, воспитыв
24.02.2022

В Челябинской области ввели новое пособие для семей с детьми, страдающими целиакией
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) временно ограничила полеты в 12 аэропорт
24.02.2022

Росавиация ограничила полеты в 12 аэропортов, РЖД назначает дополнительные поезда
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранные государства создать коалицию против росс
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Ситуация на Украине
24.02.2022

Владимир Зеленский призвал создать «антипутинскую коалицию»
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.02.2022

Перекрытый Украиной Северо-Крымский канал готовят к запуску
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.02.2022

Владимир Зеленский призвал создать «антипутинскую коалицию»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.02.2022

Украина сообщает о сбитых российских самолётах. В Минобороны России это отрицают
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.02.2022

Минобороны России сообщило об уничтожении авиационных баз Украины
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.02.2022 13:49

Росавиация ограничила полеты в 12 аэропортов, РЖД назначает дополнительные поезда

24.02.2022 13:39

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24.02.2022 13:21

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Лежала на снегу без сознания: в Копейске третьеклассники избили одноклассницу

22.02.2022 11:26

За сутки заболело ковидом 3408 южноуральцев, умер 21

22.02.2022 11:19

В Магнитогорске принимают предложения от жителей по благоустройству

22.02.2022 11:13

Начальник Главгосэкспертизы России побывал в родном Магнитогорске и на родном ММК

22.02.2022 10:59

Минэкологии Челябинской области призывает южноуральцев не мусорить на водоемах

22.02.2022 10:40

Челябинская область сохраняет антилидерство по стоимости ПЦР-тестов

22.02.2022 10:29

Врач Игорь Майоров: Хирургическое лечение аритмии возможно даже в 90 лет

22.02.2022 10:02

Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. Реакция Украины

22.02.2022 09:47

Как COVID-19 влияет на головной мозг?

22.02.2022 01:21

Около входа в челябинский Сад Победы перевернулась иномарка