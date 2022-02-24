Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

Киев прекращает дипломатические отношения с Москвой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время срочного брифинга, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что впервые инициатива прекратить все дипотношения с Москвой была озвучена МИД Украины 22 февраля, но решение принято только сегодня, 24 февраля.

Во время пресс-конференции Владимир Зеленский также сообщил, что Вооруженные силы Украины ведут «действительно тяжёлые бои» на Донбассе и в других регионах на востоке, севере и юге страны.

«Враг понёс серьёзные потери, потерь у врага будет ещё больше. Они пришли на нашу землю», - цитирует украинского лидера «Интерфакс».

В Минобороны РФ информацию о потерях со стороны российских сил пока не подтверждали.

Также Зеленский заявил, что выдавать оружие будут всем желающим украинцам, готовым защищать суверенитет страны.

«Каждый, у кого есть боевой опыт и кто может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. МВД привлекает к защите государства ветеранов», - цитирует украинского лидера «Интерфакс-Украина».

Напомним, сегодня, 24 февраля, Россия начала военную спецоперацию в Донбассе. Российский лидер Владимир Путин, обращаясь к россиянам, подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны России проинформировало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.