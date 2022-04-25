Учебная неделя в школе Челябинской области началась с нового патриотического ритуала

Впервые в школе Челябинской области учебная неделя началась с нового патриотического ритуала - поднятия государственного флага России и исполнения гимна РФ.

Торжественная церемония состоялась в школе №45 Челябинска, где сформированы кадетские классы. В ней принял участие министр образования и науки области Александр Кузнецов.

«Уважение к государственным символам должно культивироваться с самого раннего возраста детей. В школах региона торжественная церемония выноса или поднятия флага, а также исполнение гимна станут частью воспитательного процесса, - подчеркнул глава регионального минобра. - И совсем юный и уже взрослый человек, исполняя гимн, чувствует себя сопричастным к событиям, которые происходят, к своей малой Родине, к окружающим людям. Это единство можно почувствовать только плечом к плечу и рядом со знакомыми тебе людьми».

После исполнения гимна по традиции школы №45 состоялось награждение победителей и призеров конкурса «Лучший кадет 2022», был объявлен план работы кадетского корпуса. Завершилось мероприятие торжественным прохождением кадет.

В министерстве уточнили, с мая 2022 года торжественные церемонии поднятия флага и исполнения гимна будут проходить в пилотных школах региона. Как пояснила пресс-секретарь министерства Светлана Платонова, на первом этапе школы будут самостоятельно принимать решение о введении нового ритуала в учебно-воспитательный процесс. «Прежде всего, это кадетские школы, а также те образовательные организации, где ребята состоят в поисковом движении или являются юнармейцами. Кроме того, это также школы - активные участники Российского движения школьников (РДШ)», - уточнила Светлана.

Летом церемонии поднятия флага и исполнения гимна станут традиционными во всех лагерях загородного и дневного пребывания. «У нас есть возможность за летний период научиться проводить такие церемонии организованно и на достойном уровне, с ощутимым воспитательным эффектом», - подчеркнул Александр Кузнецов и отметил. - На сегодняшнем примере видно, что все мероприятие проходит очень слаженно, видно, насколько оно организует ребят, как они ощущают важность момента».

Напомним, минпросвещения выступило с рядом патриотических инициатив, которые поддержал президент Владимир Путин. Предложено каждый понедельник начинать учебу с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. С мая – в пилотных школах, с сентября – во всех школах страны. Также планируется в школах начать формирование знаменных отрядов из числа школьников, достигших успехов в различных видах деятельности.

ДЛЯ СПРАВКИ

Кадетский корпус им. А. Невского школы № 45 основан в 2000 году. Это одна из первых школ в Челябинске, где были созданы кадетские классы. Кадетский корпус удостоен чести ежегодно участвовать в Параде Победы в Челябинске на Площади Революции, ежегодно нести Вахту Памяти у Вечного огня, участвовать в торжественном митинге ввода и вывода войск из Афганистана.

Кадеты школы №45 являются участниками ежегодного городского Кадетского бала, неоднократно становились лауреатами фестиваля Военно-патриотической песни. С 2014 Корпус им. Александра Невского участвовал на слете кадетских корпусов в Москве и занимал первые места.