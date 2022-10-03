В России отменен мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов

В России перестал действовать мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов, введенный первого апреля 2022 года как временная мера поддержки бизнеса.

Как отметили в ГКУ Челябинской области, мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, был введен постановлением правительства РФ от 28.03.2022 г. № 497. Положения моратория действовали в период с первого апреля по первое октября 2022 года как в отношении организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Исключение были сделаны лишь по должникам, которые занимаются строительством многоквартирных домов или другой недвижимости.

Мораторий был введен в качестве временной меры по недопущению необоснованных банкротств должников, столкнувшихся с проблемами в работе.

По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, мораторий давал возможность должникам справиться с «текущими трудностями» в течение полугода, наладить свои дела и найти новые источники дохода. При этом любая организация, на которую распространялся мораторий, была вправе отказаться от него. Для этого она должна была сделать соответствующее заявление на Федресурсе.