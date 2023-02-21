В России вернутся к традиционной модели подготовки специалистов с высшим образованием

В России необходимо вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что в системе высшего образования назрели существенные изменения с учётом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. «Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий», - считает Владимир Путин.

Президент предложил вернуться к традиционной модели подготовки специалистов с высшим образованием: «Срок обучения может составить от четырёх до шести лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы, разные по сроку подготовки, в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда».

В случае необходимости дополнительной подготовки и узкой специализации, можно продолжить образование в магистратуре или ординатуре.

Президент поручил выделить аспирантуру в отдельный уровень профессионального образования. Её основной задачей должна стать подготовка кадров для научной и преподавательской работы.

Переход на новую систему должен быть плавным. «Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, о рынке труда и так далее. Здесь нужно всё продумать, проработать до мелочей», - подчеркнул глава государства.

При этом для студентов, обучающихся сейчас на программах бакалавриата, ничего не изменится. «Те студенты, которые учатся сейчас, смогут продолжить образование по действующим программам. И так же не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по ныне действующим программам бакалавриата, специалитета или магистратуры. Они не должны потерять в своих правах», - особо подчеркнул Владимир Путин.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков добавил, новая система образования предполагает возможность бесплатного поступления в магистратуру после любого базового высшего образования.

Дипломы, полученные по программам бакалавриата, продолжат котироваться в России и за рубежом. Это также касается также полученных ученых степеней.

ДЛЯ СПРАВКИ

Декларация «Зона европейского высшего образования» (называемая Болонская система) была подписана министрами образования 29 европейских стран в 1999 году. Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Он предусматривает двухуровневую систему образования (Система «4+2»: бакалавриат – четыре года, магистратура – еще два года). В 2007 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в систему высшего образования РФ бакалавриата и магистратуры.

Не все вузы РФ на сегодня используют двухуровневую систему образования. Часть готовит кадры по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет (выходят специалисты).