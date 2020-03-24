В России задумались над созданием беспилотника для борьбы с коронавирусом

В России предложили создать беспилотный автомобиль по дезинфекции улиц городов. С инициативой выступил представитель “автонет” Ярослав Федосеев, пишут сегодня, 24 марта, РИА Новости.

На создание машины понадобится пара месяцев и небольшие финансовые затраты. По факту выйдет обычный автомобиль, который будет двигаться по улице без людей и транспорта и равномерно обрабатывать проезжую часть антисептиком.

Как уточнил сам Федосеев, подобные автомобили работают в борьбе с коронавирусом в провинции Хубей в Китае.

Среди интересантов проекта называют разработчика беспилотных автомобилей StarLine. Более того, опрошенные изданием эксперты утверждают, что такой транспорт могут создать и российские компании “яндекс” и МАДИ.