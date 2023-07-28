В Ростовской области системы ПВО поразили еще одну ракету

В Азовском районе Ростовской области российскими системами ПВО поражена еще одна украинская ракета, сообщает губернатор Василий Голубев.

«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются», - написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем официальном Telegram-канале.

Глава Азова Владимир Ращупкин, на территории города никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. «Источник звука, похожего на взрывы, находился за пределами города. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», - отметил мэр.

«В Неклиновском районе в селе Самбек в доме по ул.Восточная,10 в 17.28 металлическим предметом пробило крышу. Пострадавших нет», - уточнил глава региона.