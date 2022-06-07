07.06.2022
Народный фронт опубликовал рейтинг самых опасных детских площадок Челябинской области
07.06.2022
МСП Челябинской области оформили отсрочку платежей по кредитам на 3,7 миллиарда рублей
07.06.2022
Изменены правила выплаты пенсий по потере кормильца
07.06.2022
В печах челябинского предприятия сгорели изъятые УФСБ наркотики и прекурсоры
07.06.2022
Николай Валуев сыграет в футгольф с челябинскими депутатами
07.06.2022
В Челябинской области поезд столкнулся с бульдозером, произошел сход вагонов
Военнопленные: Заградотряды ВСУ не дают отступать, необученных солдат гонят на убой
07.06.2022
Пленный из ВСУ: Советую сослуживцам сдаться, командованию мы не нужны
06.06.2022
Захар Прилепин оценил «твардовскую силу стихов» Геннадия Григорьева из Челябинска
05.06.2022
Сергей Миронов: Все мы будем в составе Российской Федерации - и юридически, и формально, и конституционно
04.06.2022
Турецкий политолог: Турция должна определиться, с кем она геополитически
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
06.06.2022
Что такое солидЕн, или Плод «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»
05.06.2022
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022