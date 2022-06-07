Военнопленные: Заградотряды ВСУ не дают отступать, необученных солдат гонят на убой

Вчера, 6 июня, в районе Северодонецка были взяты в плен два офицера ВСУ, передает из ЛНР собкор агентства «Урал-пресс-информ» Михаил Бондаренко. Они поделились информацией по поводу настроений в рядах украинских Вооруженных Сил, а также поведали интересную информацию по поводу заградотрядов, состоящих из отмороженных националистов, которые по сути силой заставляют воевать обычных солдат.

«Знаю точно, что, например, в батальоне «Айдар» (запрещенная в РФ организация) закреплено отдельное подразделения, небольшая группа, которая выполняет функцию загрядотряда. Не дают отступать и подавляют панические настроения из-за больших боевых потерь, а в украинских СМИ замалчивают эту информацию. 115-ая бригада почти уничтожена!», - рассказал старший офицер резерва генерального штаба Украины Илья Масляченко.

По его словам, он после выпуска проходил службу сначала в бригаде резервистов вместе с отставными офицерами и мобилизованными гражданами Украины. Служил в городе Доброполье Донецкой Народной республики (территория временно оккупирована Украиной), потом его отправили на усиление в город Северодонецк.

«У нас были ребята, которые автомат не умели в руках держать, а их через месяц отправили в город Северодонецк на выполнения боевых задач. Все мои ребята деморализованы!», - дополняет рассказ первого военнопленного командир 115-ой противотанковой батареи Роман Панченко. Он начал службу в ВСУ в 2022 году после выпуска, обучал резервистов в городе Черкассы.