Введена отсрочка на обязательное оснащение автобусов и маршруток тахографами

Обязательное требование об оснащении автобусов и маршрутных такси тахографами отложено до марта 2024 года.

Соответствующее постановление №539 подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте кабмина.

Как сообщает пресс-служба правительства, действие обязательного требования об оснащении тахографами городских автобусов приостановлено до первого марта 2024 года.

Мера коснётся маршрутных такси и автобусов (категории М2 и М3 соответственно). По всей России их около 95 тысяч.

«Перевозчики смогут перераспределить деньги, зарезервированные для покупки тахографов, на ремонт и содержание транспорта», - отметили в кабмине.

Тахограф - контрольное устройство, устанавливаемое на борту автотранспортных средств. Оно необходимо для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей и членов экипажа.