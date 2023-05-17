За первый квартал 2023 года на Урал завезли медпрепаратов и оборудования на 1,3 миллиарда рублей

За первый квартал 2023 года объемы поставок медицинских изделий и оборудования на Урал выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли в общей сумме одного миллиарда 350 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, эксперты отмечают заинтересованность зарубежных компаний в присутствии на уральском фармацевтическом рынке, несмотря на санкции и обострение геополитической ситуации.

Ключевыми производителями остаются Германия, Китай, США и Япония. Самое дорогостоящее ввезенное оборудование – магнитно-резонансные томографы стоимостью 130 миллионов рублей.

Наблюдается спрос на фармацевтические субстанции для изготовления лекарственных средств.