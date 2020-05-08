За сутки в России подтверждено 10699 случаев коронавируса, в УрФО - 319

За последние сутки в России официально подтверждено 10 тысяч 699 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 83 регионах, из них у 48,9% нет клинических проявлений заболевания. По сравнению с предшествующими сутками число новых случаев ковида сократилось на 532.

В Москве за сутки зарегистрировано 5 тысяч 846 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (минус 857). Среди новых заболевших 45,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33% – от 46 до 65 лет, 9,6% - от 66 до 79 лет, 5,5% – старше 80 лет, 6,3% - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением, сообщает департамент здравоохранения Москвы.

За сутки в УрФО зарегистрировано 319 случаев коронавирусной инфекции, в том числе в Свердловской области – 155, в Челябинской области - 68, в Ямало-Ненецком автономном округе – 36, в Ханты-Мансийском автономном округе – 32, в Тюменской области – 24, в Курганской области - 4.

По состоянию на утро восьмого мая в мире подтверждено 3 миллиона 913 тысяч 988 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (прирост за сутки – 2,5%). Из них 3 миллиона 829 тысяч 573 случая (плюс 2,6%) зарегистрировано в 183 странах мира, в Китае - 84 тысячи 415 случаев (прирост 0,007%).

В Российской Федерации зарегистрировано 187 тысяч 859 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 6%), в том числе в Москве – 98 тысячи 522 случая.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 26 тысячи 608 человек (плюс 2805), в Москве – 10259 человек. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Всего в УрФО официально подтверждено 4960 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 1584 человек, в Ямало-Ненецком автономном округе – 1054, в Челябинской области – 967 случаев, в Тюменской области – 707, в Ханты-Мансийском автономном округе – 583, в Курганской области – 65.

Коронавирус унес жизни 1723 человек (плюс 98). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве –956, Московской области – 175, в Санкт-Петербурге – 48, в Республике Ингушетия – 28, в Нижегородской области – 23, в Краснодарском крае - 21, в Ставропольском крае - 20, в Республике Дагестан и в Брянской области – 17, в Ростовской области – 16, в Республике Башкортостан - 14, в Калужской области – 13, в Красноярском крае, в Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Новосибирской областях – 12, в Республике Коми, в Удмуртской Республике, в Калининградской, Тульской и Ярославской областях – 11.

В УрФО зарегистрировано 25 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – десять, в Тюменской области – пять, в Ханты-Мансийском автономном округе - четыре, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Свердловской области – по три.