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За сутки в России подтверждено 8572 случая коронавируса

Федерация
29.05.20 23:04
Автор: 
Олеся Денисова

За последние сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 572 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 84 регионах. Из них у 39,4% нет клинических проявлений заболевания. При этом практически столько же людей выписано из больниц - 8 тысяч 264 выздоровевших. За сутки коронавирус унес жизни 232 человек.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 29 мая в мире подтверждено 5 миллионов 855 тысяч 283 случая заболевания коронавирусной инфекцией (прирост 2,04%), летальных исходов - 361 тысяча 967 (прирост за сутки 1,31%).

В Российской Федерации зарегистрировано 387 тысяч 623 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 2,3%), в том числе в Москве – 175 тысяч 829 случаев.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 13 тысяч 776 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 4923 человек (регион вышел на пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 2736 случаев, в Ямало-Ненецком автономном округе – 2202, в Ханты-Мансийском автономном округе – 2133, в Тюменской области – 1580, в Курганской области –202.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 159 тысяч 257 человек (плюс 8264), в Москве – 74 тысячи 725 человек (плюс 3474). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Коронавирус унес жизни 4374 человек (за сутки – 232). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве - 2330, Московской области – 400, в Республике Дагестан – 201 (Республика вышла на третье место), в Санкт-Петербурге – 178, в Нижегородской области – 89, в Республике Ингушетия – 50, в Ставропольском крае – 45, в Республике Северная Осетия – 43, в Ростовской области – 36,  в Красноярском крае – 35, в Саратовской области – 34, в Тульской области – 33, в Краснодарском крае, в Калужской, Брянской и Новосибирской областях – 31, в Смоленской области – 30, в Свердловской области– 25, в Калининградской и Орловской областях – 24, в Республике Коми - 23, в Тверской области – 22, в Пермском крае, в Самарской области - 20. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 95 случаев смерти от коронавируса: в Челябинской области – 37 (в том числе непосредственной от ковидной пневмонии – 16), в Свердловской области – 25, в Ханты-Мансийском автономном округе – 17, в Ямало-Ненецком автономном округе – девять, в Тюменской области – семь, в Курганской области - ноль.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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