Алексей Кобылин: Южноуральские аграрии сейчас на «передовой»

В Челябинской области, несмотря на коронавирус, набирает темп посевная кампания. Как в условиях пандемии работают южноуральские аграрии? С какими проблемами сталкиваются? Обеспечены ли они семенами, удобрениями, горюче-смазочными материалами? Будут ли увеличены посевные площади? Какие меры поддержки отрасли предусмотрены сегодня для региональных сельхозтоваропроизводителей в непростых условиях? Ответы на эти и многие другие вопросы читайте в интервью министра сельского хозяйства Челябинской области Алексея Кобылина.

- Алексей Владимирович! Наверное, самый главный вопрос сейчас, как в условиях пандемии коронавируса работают южноуральские аграрии?

- По распоряжению губернатора Челябинской области еще в феврале в регионе создан штаб по проведению и координации посевных работ. Все проводится в рамках этого распорядительного документа. Даже несмотря на коронавирус наши потребности известны. И исходя из потребностей региона производятся все весенне-полевые работы. Особенностью этого года является то, что мы вышли на работы раньше на десять дней.

- Посевные площади в этом году будут увеличены?

- По посевным площадям у нас рост за счет увеличения потребности в зерновых культурах. Яровой сев будет произведен на площади 1 миллион 736 тысяч гектаров. Аграрии Южного Урала уже засеяли зерновыми культурами 274 тысяч гектаров, а всего яровыми засеяно 395 тысяч гектаров полей, это 23% от планируемого объёма работ. Аграрии в первую очередь наращивают площади пшеницы - на 27,7 тысячи гектаров по отношению к прошлому году. Общая площадь зерновых составит 1 млн 427 тыс. га. Также будет посеяно 393 тыс. га ячменя, 77,5 тыс. га овса, 6 тыс. га кукурузы на зерно, 11 тысяч гектаров гречихи. Площади под масличными культурами займут 201 тысяч гектаров. Структура ещё может меняться в пользу более маржинальных культур. Так, почти на 400 гектаров в хозяйствах региона вырастут площади под овощами и картофелем. Рост площадей этих культур обусловлен тем, что на них вырос спрос на рынке.

- Учитывая современные условия, есть ли в хозяйствах запас горюче-смазочных материалов, запасных частей для техники и удобрений?

- Запрета на работу агропромышленного комплекса не вводилось. Более того, подготовка к посевной началась задолго до того, как стала развиваться ситуация с пандемией. Поэтому в хозяйствах уже был создан определённый запас материальных ресурсов: удобрений, горюче-смазочных материалов, запасных частей для техники. Это было все сделано заранее.

- Всей ли необходимой техникой обеспечены аграрии?

- Будут сохранены темпы технического перевооружения агропарка. Из регионального бюджета в этом году выделяется 264 миллионов рублей на приобретение новой техники и оборудования. Также начала действовать специальная антивирусная программа компании «Росагролизинг», которая даёт возможность приобрести технику на льготных условиях.

- А как обстоят дела с кадрами? Есть ли переток специалистов из других сфер?

- Трудовыми ресурсами мы обеспечены в полном объеме. Значительного перетока специалистов, рабочих из других сфер мы не наблюдаем, но понимая все опасность, нами были даны рекомендации по созданию резерва штатов. Выполняя поручение федерального минсельхоза создать кадровый резерв для аграрных комплексов, региональное ведомство совместно с Южно-Уральским государственным аграрным университетом зарезервировали 350 студентов и молодых специалистов, которые в случае необходимости выйдут на работу в производственные предприятия.

- Какие формы поддержки в этом году предусмотрены для аграриев? И когда они смогут получить эти выплаты?

- До конца мая аграрии получат в качестве государственной поддержки более 1 млрд рублей субсидий. Эти средства в первую очередь они направят на организованное проведение полевых работ. В апреле в качестве компенсирующих субсидий по несвязанной поддержке выплачено 594 миллионов рублей, в том числе 137 на производство и реализацию товарного молока для поддержки молочного животноводства.

- Коронавирус ударил по многим отраслям экономики в стране. Какие риски есть у нас в агропромышленном комплексе?

- Основной риск – это потеря доходов населения, что может привести к снижению спроса на продукты питания. Я надеюсь, что этого не произойдет. Уверен, что мы справится с задачей по обеспечению жителей Челябинской области продовольствием, проведём посевную кампанию в оптимальные сроки и ответим на все риски, которые возникают в современной экономической ситуации.