Джанлука Прокаччини: «Военный конфликт на Украине не соответствует итальянским интересам»

Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко пообщался в онлайн-режиме с журналистом из Италии Джанлукой Прокаччини, который является одним из организаторов комитета «Остановить войну».

– Джанлука, сейчас в Европе проходит множество антивоенных демонстраций. Люди требуют остановить войну. Кому адресованы эти требования: России, Украине, Соединённым Штатам или национальным правительствам?

– Российско-украинский конфликт – рана в сердце Европы. США, а вернее нынешнее правительство Америки, является главным организатором и подстрекателем войны! Следует отметить, что оба кандидата на республиканских выборах, Дональд Трамп и Ронни Де Сантис, выступили против участия США в этом конфликте. Европа должна перестать отводить себе роль второсортного филиала, полигона, шахматной доски и экспериментальной лаборатории американцев. Империи подобает ставить другие народы на второе место. Необходимо остановить накачку оружием киевского режима, чтобы не раздувать глобальное противостояние в мире!

– На чём вы основываетесь, называя Соединённые Штаты подстрекателем войны?

– В 2012 году Путин не хотел восстанавливать Советский Союз или царскую империю, а хотел создать общее экономическое, торговое и человеческое пространство между Европейским союзом и Российской Федерацией, которое простиралось бы от Атлантики, от нашего Средиземноморья до Тихого океана. И всё это в доброй гармонии с НАТО. «Северный поток 1» уже работал и транспортировал газ по очень низкой цене, чтобы оживить европейскую промышленность. Тем временем строился «Северный поток 2», который должен был удвоить поток газа из России в Европу, ещё больше снизив его цену. Возможно, кто-то не понимал этого в Италии, но в то время рождался экономический гигант - Европа плюс Российская Федерация. Он мог бросить серьёзный вызов Соединённым Штатам и их традиционной роли мирового полицейского, подорвать позиции доллара как резервной валюты в международной торговле. В Вашингтоне осознали опасность и начали действовать соответствующим образом.

– Какова нынешняя роль вашего комитета «Остановите войну»?

– Краткосрочная цель комитета – добиться остановки поставок оружия на Украину, чтобы прекратить разжигание конфликта. Если Италия изменит свою позицию по этому вопросу, это может повлиять и на других европейских партнёров, таких как Франция и Германия. Италия всегда играла дипломатическую и посредническую роль в международных конфликтах, это традиционная роль нашей страны, нам не стоит быть на передовой линии фронта. Этот конфликт противоречит нашим национальным интересам, он представляет опасность для человечества и надежд Европы. Сейчас в Италии создаётся огромный фронт, его объединённые усилия направлены на организацию референдума, чтобы дать народу высказаться – согласно нашей конституции. Большинство итальянцев против конфликта, сбор подписей начнётся в ближайшее время, вопросы референдума будут касаться отмены законов об отправке оружия на Украину.