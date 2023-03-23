Джон Паркер: в США идёт гражданская война

Американский активист, писатель и координатор Центра социальной справедливости имени Харриет Табман, а также один из лидеров Партии социалистического единства США Джон Паркер ответил на вопрос, есть ли реальные основания у заявлений о том, что США находятся на пороге новой гражданской войны?





По словам Паркера, в США уже идёт гражданская война. И главная опасность исходит от сторонников правых сил, сторонников превосходства белой расы, фашистских сил, которые набирают обороты отчасти из-за поддержки Соединёнными Штатами сторонников превосходства белой расы и фашистских сил на Украине.



– Я был в Буффало, штат Нью-Йорк, и именно там убили 18-летнего сторонника превосходства белой расы, который застрелил десять человек в супермаркете. Человек, который совершил массовый расстрел, был одет в одежду с эмблемой украинского батальона «Азов». Батальона, который теперь официально является частью вооружённых сил Украины. Этот убийца сказал, что его вдохновил другой убийца в Новой Зеландии, который убил 51 человека в мечети, и он тоже был одет в одежду с эмблемой батальона «Азов». Этот человек написал в своём Манифесте, что он был в прямой связи с батальоном «Азов» и что он собирался пройти там военную подготовку, - говорит американский активист.



Джон Пракер считает, что это очень опасная ситуация. И теперь то, что США поддерживает на Украине, возвращается в Соединённые Штаты. Американец напомнил, что ФБР сообщило изданию Newsweek о том, что 17 000 сторонников превосходства белой расы прошли военную подготовку на Украине, а затем вернулись в свои страны. И это действительно очень страшная ситуация. ФБР отказывается вносить их в список террористов, что очень опасно.



– В то же время Байден не только финансирует украинскую армию, он также финансирует полицейские управления в Соединённых Штатах, которые имеют историю существования банд сторонников превосходства белой расы в своих полицейских управлениях. Издание Washington Post сообщило о том, что этот год будет рекордным годом убийств людей. Каждый год около тысячи человек погибают от полицейских расстрелов, и большинство из них темнокожие американцы, - выражает своё возмущение Паркер.



По мнению американского активиста, в США сложилась очень опасная расистская ситуация. В 2020 году Кайл Риттенхаус пошел на демонстрацию Black Lives Matter с винтовкой AR -15 и убил там людей. Паркер считает, что эти и другие убийства - путь к большому насилию.



– Всё это насилие напрямую связано с государственной поддержкой превосходства белых и фашизма, особенно на Украине. Что интересно, я в четыре клика на Facebook (запрещен на территории РФ) добрался до рекрутинга в батальон «Азов», и это ужасно, - резюмирует американец.