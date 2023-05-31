В Челябинской области набирают популярность ресурсные классы для особых детей

До конца 2024 года в Челябинской области планируют открыть еще 12 ресурсных классов для ребят с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) на базе общеобразовательных школ. На пресс-конференции в «АиФ-Челябинск» эксперты 30 мая обсудили эффективность работы таких классов и перспективы.

Ресурсные классы – очень удобная модель инклюзивного образования, когда особый ребенок может пойти учиться в школу по месту жительства. Это дает возможность детям с инвалидностью и нормотипичным чувствовать себя комфортно. Сам класс – помещение на территории школы, которое делится на зоны. В одной тьюторы занимаются с ребятами индивидуально, чтобы адаптировать их к правилам в школе, во второй готовят к выходу в регулярные классы. Есть зона сенсорной разгрузки для отдыха. Первоначальна задача – наладить контакт между ребенком и тьютором. Дальше, когда ученики становятся самостоятельнее, начинают работать по парам. Наставники находятся рядом, помогая особым школьникам станговиться самостоятельнее и учат их общатся с обычными одноклассниками.

В России ресурсные классы появились более десяти лет назад и работают на сегодняшний день в сорока регионах. В Челябинске они стали открываться с 2019-го года по инициативе родителей из областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце». При этом педагоги организуют выходы особых детей к обычным детям на уроки и их совместный досуг.

«Мы часто говорим с родителями особых детей, что, возможно, рядом с особым ребенком сидит обычный одноклассник, который спустя годы станет его будущим работодателем. Для каждого ребенка пишется индивидуальная образовательная программа, основанная на специальной технологии – прикладной анализ поведения. У каждого ребенка есть возможность отдыхать в комфортном для него режиме. И что самое важное – есть возможность подружиться. Не секрет, что особые дети за пределами школы, например, на детской площадке, часто не получают такой поддержки. Практика ресурсных классов – большая надежда на то, что у особых детей будет построен маршрут в будущее», – убеждена руководитель Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова.

После запуска первого ресурсного класса, в организацию помощи детям «Открытое сердце» обратилось такое количество родителей с просьбой помочь им отправить будущих особых школьников в ресурсные классы,поэтому общественники выступили с инициативой создания дорожной карты. Эту идею поддержала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. А затем документ приняло Министерство образования региона. Сроки ее реализации – 2021-2024 годы. Так, министерством проводится ежегодный конкурсный отбор среди образовательных организаций с целью создания в них ресурсных классов. Сегодня 8 таких классов уже открыты в Челябинске, есть площадки в Магнитогорске, Миассе, Симе. Идет подготовка в Южноуральске, Бакале, Еманжелинском районе. Как отмечает начальник службы инклюзивного образования минобра Марина Меркулова, 2024 год не станет последним для открытия классов. Сейчас рассматривается возможность пролонигрования дорожной карты.

По мнению Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой, история принятия дорожной карты – это подвиг.

«Спасибо губернатору Алексею Текслеру и его первому заместителю Ирине Гехт. Без их готовности вкладываться в процесс инклюзии ничего бы не было. Открытие ресурсных классов – это дорого, хорошо, что руководство региона закладывает в бюджет этот пункт. Ресурсный класс – маленькая часть важного процесса для всей страны. Каждый ребенок может приносить пользу обществу. Дети с ОВЗ при адекватном образовательном маршруте способны работать и быть полноценными членами общества. Этот вызов принят регионом и реализуется эффективно. Однако остаются отдельные муниципалитеты, где есть трудные вопросы. Главам надо стараться создавать на местах все условия для социализации», – отметила Евгения Майорова.

Так, мама ученика ресурсного класса школы-интерната спортивного профиля г. Челябинска Ильи была вынуждена переехать из Снежинска в столицу Южного Урала, чтобы сын мог учиться. Папа остался работать в родном городе.

«Наша семья временно живет на два города. Конечно, на адаптацию ушло много сил, но не было ни дня, чтобы я не пожалела о принятом решении. Находясь на домашнем обучении, мы никогда не достигнем включения ребенка в общество. Рада, что сын растет в кругу обычных сверстников, которые принимают его таким, какой он есть. У них полноценная коммуникация. Спустя год он до сих пор бежит в класс с радостью!» – подчеркнула мама ученика ресурсного класса Юлия Кудрина.

Родители учеников из классов нормы тоже в восторге от такой практики в школе. Однако все уверены, что для эффективного обучения в процесс нужно одинаково сильно включаться и педагогам, и тьюторам, и детям, и родителям.

«Когда нам сказали, что будет учиться с особым ребенком, я встретила это открыто. В моей жизни не было общения с такими детьми. Нам не объясняли, как правильно общаться. Когда дочь в школе познакомилась первый раз с детками с ОВЗ, даже не поняла, что они особые. Но все равно с ними занимались на уроках доброты, рассказывали, как правильно общаться. И это дало результаты! Помню, как мы увидели особого ребенка на улице, и дочь так открыто и доброжелательно отнеслась к нему. Конечно, мы как родители должны и дома объяснять, что бояться особых деток не нужно. Все ведь из семьи идет. Важно транслировать правильные отношения», – поделилась мнением мама ученика нормотипичного класса Венера Форинова.

При обучении учеников ресурсного класса специалисты прорабатывают и нежелательно поведение. Такое часто бывает, когда ребенок говорит не так хорошо, как обычные дети. И тогда функцию коммуникации на себя берет поведение. Она не всегда социально приемлемо, а вот, чтобы научить особого ребенка альтернативному поведению нужны знания время. Постепенно при основательной проработке данной проблемы ребята могут выходить на учебу в обычные классы. Решение об этом принимается на заседании совета по инклюзии, и педагогов начальных классов информируют, какие формы нежелательного поведения могут возникать и что в таких ситуациях действовать педагогам и детям.

«Мы часто встречались на мероприятиях с Елизаветой Эдуардовной Кирилловой и задались вопросом – а почему бы нам не открыть свой ресурсный класс еще и с изюминкой. Мы ведь спортивный интернат, значит, дополнительное развитие детей может идти через спорт. Подали заявку, нас включили в программу. Самое сложное – кадры. Непросто подобрать хороших тьюторов и педагогов. Хорошо, когда рядом есть такие люди, как Елизавета Эдуардовна. Она рассказала нам обо всем.. Признаться честно, в начале учебного года некоторые наши педагоги говорили: «Да зачем нам уроки доброты? Приводите к нам на уроки ребят с ОВЗ так, будем работать с ними, как со всеми». Но когда наши ребята начали проявлять нежелательное поведение, педагогам многие вещи стали понятны. И больше такого не было. Это получилось благодаря обучению, урокам доброты, тренингам, индивидуальным консультациям нашего куратора, председателя Челябинской областной общественной организации помощи детям «Открытое сердце» Елизаветы Эдуардовны Кирилловой», – отметил директор МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» Александр Галкин.

Кроме того, благодаря сотрудничеству школы с НКО «Открытое сердце» был реализован грант по проекту «Яркий старт». Благодаря ему вся ресурсно-тьюторская служба и заместитель директора прошли обучение на курсах сенсорной интеграции, системы коммуникации ПЕКС, прикладного анализа поведения «Включи меня», «Шаг вперед».

Запуск классов идет при поддержке Фонда гражданских инициатив Южного Урала. Есть возможность делать грант родителю как физлицу. Для этого можно обратиться в фонд, получить финансовую поддержку, чтобы принимать участие в запуске ресурсного класса.