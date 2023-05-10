У дочери художника хранится портрет участника трех революций

Эту историю узнал совсем недавно – на открытии выставки, посвященной Дню Победы. Ее рассказала мне дочь челябинского художника, участника Великой Отечественной войны Ивана Таушканова.

Вера Таушканова показала мне эту старую фотографию и рассказала ее историю, которую напомнить будет уместно в канун 90-летия ЧТЗ, которое челябинцы отметят в начале июня.

На этом снимке художник Иван Таушканов пишет портрет легендарного челябинца Ивана Белостоцкого. Сегодня не каждый горожанин скажет, кто это такой, а в семидесятые-восьмидесятые годы его имя было хорошо известно в городе.

Иван Степанович Белостоцкий был профессиональным революционером, начальником снабжения строительства ЧТЗ, в годы войны - начальником сборочного цеха ЧТЗ.

Позже первым в истории Челябинска он будет удостоен звания «Почетный гражданин города Челябинска». Произойдет это первого ноября 1967 года,

Белостоцкий стал членом большевистской партии с 1904 года, был участником трех российских революций. С 13 лет работал на шахтах и заводах Донбасса, Николаева, Луганска. Был в подполье, тюрьмах и ссылке. Весной 1911 года Петроградская организация РСДРП направила Белостоцкого во Францию в Лонжюмо, где он три месяца учился в нелегальной партийной школе.

После гражданской войны Белостоцкий возглавил отдел здравоохранения в Екатеринбургской губернии, а затем всей Уральской области. Он был среди тех, кому пришлось налаживать лечебное дело и десять лет возглавлять его.

А в 1930 году Иван Белостоцкий приехал в Челябинск на строительство тракторного завода, где выполнял обязанности начальника отдела снабжения, позднее руководил строительством кирпичного завода. В 1934–1936 годы работал начальником благоустройства Челябинска, директором треста «Дорстрой». Затем Иван Белостоцкий снова вернулся на ЧТЗ.

В годы Великой Отечественной войны Белостоцкий стал начальником цеха Кировского завода, эвакуированного в Челябинск.

После войны, будучи на пенсии, Белостоцкий продолжал заниматься общественной деятельностью, был членом горкома партии, депутатом горсовета, членом областного совета ветеранов войны и труда. Он был награжден тремя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и Отечественной войны 2-й степени.

В 1982 году в связи со 100-летием со дня его рождения на доме, где с 1957 по 1968 годы жил И. С. Белостоцкий (ул. Свободы, 66), и в 1983 году – на здании заводоуправления ЧТЗ – установлены мемориальные доски.

Его именем названа одна из улиц в Тракторозаводском районе Челябинска.

Таков был этот человек, изображенный на портрете художника. Конечно, художник представлял и понимал, кто ему позировал. Кстати, рядом было еще несколько художников, которые также писали портрет легендарного челябинца. Они были благодарны, что Белостоцкий согласился на несколько позирований для портрета. Происходило это в изостудии дворца культуры ЧТЗ.

Возможно, потому что работа над портретом не была чьим-то заказом, портрет остался в семье художника. Сегодня он представляет уже не только интерес, как образец портрета времен социалистического реализма, но и как артефакт истории ЧТЗ, города и Танкограда.

Художник Иван Захарович Таушканов родился 15 ноября 1921 года в крестьянской семье в селе Новгородском ныне Костанайской области Республики Казахстан. В 1933 году у него умерли родители, мальчика приютили родственники. Позже забрала к себе сестра, жившая тогда с семьей в полуземлянке в районе Челябинского тракторного завода. Подростком будущий художник работал в сапожной мастерской, свободное время он посвящал рисованию. Иван Таушканов рисовал сказочных героев, своих друзей, мечтал стать настоящим художником.

Важным событием в жизни Ивана Таушканова стала встреча в 1934 году с художником Ольгой Петровной Перовской и скульптором Татьяной Васильевной Руденко-Щелкан, которые преподавали в Доме художественного воспитания, который был тогда в Челябинске.

«С большой теплотой отец вспоминал о том, как Татьяна Васильевна Руденко-Щелкан работала над известной скульптурой «Ленин в детстве», делала эскизы с натуры, моделью для художницы послужил ее маленький сын», - рассказала Вера Таушканова.

Затем с мечтой о рисовании юноше пришлось расстаться. В апреле 1941 года Ивана Таушканова призвали в Красную Армию. В мае в городе Львове он принял присягу и стал бойцом ремонтно-восстановительного батальона.

22 июня – начало войны – Таушканов встретил подо Львовом, который бомбили фашисты. Силы были неравные, многие красноармейцы если не погибали в боях, то попадали в плен.

Оказался в плену и Иван Таушканов. Это время своей жизни художник будет вспоминать как самое трагическое и тяжелое.

Концлагерь, куда его отправили, находился в Германии. Издевательства, травлю, голод, изнурительные работы – все испытал на себе будущий художник.

«Как-то отец вспоминал, как на его глазах погибли девушки, попавшие под бомбы американцев в 1945 году. Звали их Наташа, Люда и Вера. Позже он признался, что имена своим дочерям дал в память о них», - говорит Вера Таушканова.

После освобождения из концлагеря, до мая 1946 года Таушканов служил в Красной Армии на территории Германии.

После демобилизации Иван Захарович возвратился в Челябинск. Здесь он вернулся к своей мечте стать художником, много занимался самообразованием.

В 50-е годы особое значение для Таушканова имела знакомство и дружба с художниками А. О. Григоряном, В. Я. Лаптевым, Н. Ф. Суриным, В. А. Неясовым, В. П. Мещеряковым, В. А. Авакяном, Э. П. Борисенко, которые стали советчиками в творческих исканиях молодого художника.

Приходилось молодому художнику заниматься оформлением колонн, площадей во время праздничных мероприятий. Это были так называемые художественно-производственные заказы, заключавшиеся в написании портретов руководящих членов партии и правительства. Такие портреты горожане могли видеть на стене «дома на площади» во время праздничных демонстраций.

Кстати сказать, такая работа была ответственным делом - после выполнения заказа работа утверждалась городскими властями и местным Союзом художников.

На снимке, который тоже показала мне Вера Таушканова, запечатлены ее отец и несколько его коллег-художников в мастерской, что находилась в одноэтажном доме, на месте которого сегодня стоит выставочный зал Союза художников.

На снимке видим портрет Сталина. Кто его тогда написал? Кто рядом с Иваном Таушкановым, а он второй слева, уже не известно.

Может быть среди них есть и те, кто вместе с Таушкановым с натуры писали портрет старого большевика И. С. Белостоцкого, соратника В. И. Ленина. Кстати, Портрет Белостоцкого был представлен на областной выставке в 1963 году, то есть шестьдесят лет назад.

Тема войны в творчестве художника-фронтовика отразилась в работах «Автопортет», «Братья, погибшие на войне», «Участница войны Тетерина В. Д.», «Прорыв из вражеского кольца», «Портрет генерал-майора Л. М. Доватора».

За годы войны будущий художник был отмечен орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

Всю свою жизнь бывший фронтовик ощущал себя художником, стремясь создавать красоту, при этом членом Союза художников он стал очень поздно – в 1997 году, когда ему было 76 лет.

Иван Таушканов прожил долгую жизнь, встретив свое девяностолетие. Его не стало в сентябре 2012 года.

Его дочь Вера Ивановна, тоже художник, сохраняет память о творчестве отца, чему стала свидетельством и наша с ней встреча.