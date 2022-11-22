Аркаим на выставке в Государственной Думе

Завтра, 23 ноября, в Госдуме откроется трехдневная выставка «Аркаим: колесница времени». Она знакомит с историей и артефактами Страны городов.

В экспозиции полсотни экспонатов – древняя колесница, копии сосудов, ножей, гарпунов, наконечников стрел, украшений, а также литейные формы и образцы горных пород. Диорама и сенсорные панели воссоздают устройство древнего поселения, металлургические процессы, облик жителей.

«Тема Аркаима очень популярна. Многие посетители слышали об Аркаиме, в частности благодаря фильму, который успешно прошел в кинотеатрах в том числе Москвы. Кто-то посетил выставку в Коломенском, которая прошла нынешним летом, а кто-то успел даже лично побывать на Аркаиме и с удовольствием делится своими впечатлениями», - рассказал начальник экспозиционно-выставочного отдела заповедника «Аркаим» Илья Валиахметов.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, выставка организована в рамках мероприятия в честь 35-летия открытия поселения Аркаим, построенного древними индоевропейцами в Зауральской степи четыре тысячи лет назад.