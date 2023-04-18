Челябинская «Гроза» в Доме Островского  поразила не только москвичей

Новый Художественный театр вернулся из поездки в Москву. Со спектаклем «Гроза» по пьесе Н.А.Островского он принимал участие в XIII Международном фестивале «Островский в доме Островского». Фестиваль организован и проходил в Малом театре, который и называют «Домом Островского». В этот раз традиционный форум посвящался двум юбилеям: 200-летию со дня рождения великого русского драматурга и 30-летию самого фестиваля.

Выступить на подмостках Малого театра со спектаклем классика в его юбилейный год – это событие большого культурного значения не только для НХТ, но и для Челябинска, который был связан с прославленным театром незабываемыми годами сотрудничества и дружбы. Это и эвакуация в годы Великой Отечественной войны артистов Малого, передавших челябинским коллегам свой опыт и мастерство. Это и первый серьёзный экзамен на сцене Малого театра Челябинского театра драмы перед зрителями столицы в 1978 году. И последующие обменные гастроли. Благодаря юбилею Н.А.Островского и прошедшему фестивалю Новый художественный театр напомнил об этих незабываемых событиях и связях и продолжил их.

Фестиваль «Островский в Доме Островского» не был конкурсным. Диплом участника, обсуждение спектакля ведущими критиками столицы и реакция зрителей - это было ценно и выше любых наград. Сказать, что спектакль челябинцев был принят на «ура», значит, ничего не сказать. К концу первого акта публика аплодировала почти каждой сцене. Всё-таки актёрская дружба, взаимопонимание и поддержка в такие вот ответственные моменты – великая сила. И она ярко проявилась на «Грозе». Спектакль НХТ, который имеет всероссийскую и даже международную известность благодаря собственному фестивалю «Человек Театра», приехали посмотреть друзья и коллеги из разных городов. Вот самый первый отзыв известного театроведа Москвы, члена жюри этого фестиваля Марины Тимашевой в Контакте: «Дружба есть! Вчера на "Грозу", которую челябинский НХТ играл в Москве, приехало человек 10 из театра Сергиева Посада, директор и завлит театра ФЭСТ из Мытищ, Яша Рубин с Ирой Джапаковой вообще из Вологды машину гнали, чтобы ночью вернуться обратно... И Таня Бондаренко пришла, и Леня Краснов...».

Руководители Театра ФЭСТ из Мытищ преподнёсли актёрам НХТ после спектакля большой торт с надписью – «Новый Художественный театр» . А потом В Контакте написали: «Благодарим вас, дорогие коллеги, за приглашение на спектакль, за ваш талант и глубокую максимальную отдачу любимому делу, за столько смыслов! Вы удивительные! Живые! Настоящие! Свои!».

«А ещё приезжали артисты и режиссёры из Вологды, Сергиева Посада, много московских коллег, - рассказала заведующая литературной частью НХТ Майя Давыдова- Брандесова. - Такое искреннее желание посмотреть спектакль ещё раз доказывает, что НХТ на своём «ЧЕЛОВЕКЕ ТЕАТРА» формирует тот человеческий и культурный контекст, который позволяет быть такому сложному на театре понятию как искренняя дружба».

Обсуждали «Грозу» три критика, двое из которых - Марина Тимашева и Елена Покорская – ранее не видели постановку, и Нина Шалимова, которая «Грозу» видела ещё в премьерный год спектакля. Вот отрывки из их обсуждения.

Нина Шалимова: «Зал вы взяли. Даже школьники смеялись, где надо, и молчали, где надо. И были моменты настоящей наполненной, той самой подлинной театральной тишины, которая дороже любых аплодисментов. Спектакль другой, чем тот, который я когда-то видела и о котором писала. Он действительно меняется. К артистам приходит глубокое понимание, про что история. Замечательный сегодня был момент – это страдальческие глаза Тихона, умоляющего Катерину не говорить. И понимающего, что жизнь обрушивается. Это было сделано сильно, честно, умно и без малейшего признака давления на партнёра, на публику. Деликатно и вместе с тем по-мужски сильно…Особая тревога и волнение были связаны с парой, которая только что вошла в спектакль. Яна Алымова и Андрей Гилимьянов – оба актёра на месте. Они развернули спектакль в другую сторону, предложили другую любовь и другую историю…».

Елена Покорская: «С самого начала заявлено, что это репетиция, театральный приём абсолютно открытый. И когда появляется Наталья Шолохова в шляпке, с прекрасными кокетливыми интонациями, сразу рождается ощущение, что это провинциальная труппа начала 20-го века, и Аркадина, которая руководит своими партнёрами, указывает каждому своё место и начинает закручивать этот хоровод… Вы изумительно поёте! Какие-то отдельные строчки, которые проходят лейтмотивом – «душа не ведает судьбы», - становятся лейтмотивом спектакля. Вы работаете действительно ансамблем, единым хором, который то комментирует, то негодует, то любопытствует, то иронизирует. Очень много красок, полифонии, которые «делают» спектакль. Вы работаете вне быта, но по правде чувств».

Марина Тимашева: «Я благодарна вам за прекрасный театр, который знает, что такое текст, что такое разбор, что такое работа с артистом, что такое партнерские взаимоотношения на сцене , и за сохранение нашего богатства и нашей традиции. Хотя прочтение «Грозы» далеко от хрестоматийного. Очень хорошее художественное оформление: то ли улицы маленького старинного городка, то городская площадь, то храм… Всё в спектакле происходит на людях, на площади, «на миру и смерть красна». И площадь всегда полна народа – хорошо работают все «хористы»! По свету: лето и солнце, никакого «тёмного царства», ни одного темного пятнышка, никаких холодных, хирургических лучей прожекторов, так нынче модных…Такой хороший светлый мир, а всё плохое – оно «где-то там», как твердит Кабаниха. Так все картинно, так все мирно. Но суть от того не меняется. Просто не обстоятельства виноваты. А человек грешен. И ты ему какие ни дай обстоятельства, хоть темное царство, хоть белое, хоть дома, хоть на площади…. А ручаться за него нельзя. И за себя нельзя. Не обстоятельства решают, быть тебе черненьким или беленьким, а сам ты. Тебе и отвечать».

Уже вернувшись в Челябинск, артисты НХТ, участники «Грозы», продолжили читать в соцсетях благодарные отзывы московских зрителей о спектакле и о себе. Так что эхо челябинской «Гроза» ещё долго будет звучать и напоминать о счастливых фестивальных днях в столице артистов Нового Художественного театра

А 17 апреля свой первый экзамен в Москве сдавали молодые коллеги артистов НХТ – студенты ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского. Педагог этого творческого вуза Дмитрий Фоминых, (он же режиссёр Нового Художественного театра) давно включает своих воспитанников в интересную кипучую жизнь театра. В Москве, на Международном фестивале студенческих спектаклей «Твой шанс», посвящённом юбилею Н.А. Островского, за 18 фестивальных дней зрители увидят лучшие спектакли учащихся театральных вузов и недавних выпускников. Это 21 спектакль из 7 городов России. И в этом огромном собрании - спектакль Дмитрия Фоминых и его студентов «Не всё коту масленица», что не помешало будущим артистам из Челябинска не потеряться, а выступить достойно и успешно.