Челябинские авторы написали книгу про блошиные рынки Германии

В московском издательстве вышла книга «Незаметные истории, или путешествие на блошиный рынок». Авторы этого необычного издания – челябинские ученые Игорь и Наталья Нарские. Игорь Владимирович – доктор исторических наук, профессор. Наталья Васильевна – социолог, кандидат социологических наук. Вчера, 23 мая, они стали гостями Челябинской областной публичной библиотеки.

«Блошиные рынки» вовсе не были в поле зрения научных интересов Нарских. Катализатором к изучению этой необычной темы стали личные увлечения авторов.

А началось все, как отметил Игорь Нарский, с одного подаренного ему предмета.

Он работал в Германии. В подарок там получил от Натальи старинный компас из Англии. Их обоих заинтересовала упаковка этой старой вещи – компас был помещен кем-то в самодельный кожаный футляр.

Это означало, что вещь хранила в себе какую-то историю.

У челябинских исследователей было увлечение совершать путешествие по мюнхенскому блошиному рынку. Он живет по своим законам, там не обмениваются телефонами, не задают лишних вопросов. И все же уральцам удалось познакомиться с одним из торговцев мюнхенского рынка. Звали его Маннфред Герман Вальтер. Он охотно стал своеобразным поводырем по рынку, консультировал, подсказывал и рассказывал разные истории, которые «хранили» старинные вещи.

Так родилась идея написать в соавторстве с Маннфредом книгу «Путешествий». Но вскоре его не стало и появившаяся в России книга, по сути, стала памятником этому увлеченному человеку.

Так соавтором «Путешествий» стала Наталья, внеся в повествование женский взгляд на вещи.

Как отметила на встрече в «публичке» Наталья Нарская, когда-то ее очень заинтересовала книга про путешествие некой вазы, через которую читатель узнавал много интересного о человеческой жизни и жизни разных вещей.

Теперь челябинцам предстояло написать нечто схожее. Пришлось находить «подходы» к торговцам на мюнхенском рынке. Постепенно они согласились общаться, узнав, для чего все это нужно. Впрочем, никто из них не захотел «фигурировать» в книге под своей фамилией.

В книге много авторского личностного. Например, история старинной памятной медали в честь Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде. Продавал этот раритет бывший одессит, давно живущий в Германии.

«Нижний Новгород – это город моего детства, - говорит Игорь Нарский. – На медали есть изображения старинных фотоаппаратов и рядом три фамилии известных в то время фотографов. Среди них есть имя А. Голованова. Дело в том, что в 1966 году в городе Горьком я фотографировался у этого фотомастера. Так получилась личностная история про старинную медаль».

Когда книга готовилась «уйти» в издательство, авторы отправили в Германию отрывки, чтобы их посмотрели знакомые им торговцы с блошиного рынка. Хотя русского языка они не знали, перевели через интернет-переводчика текст. Часто среди них стала произноситься фраза «это у меня было куплено» - так реагировали они, когда встречали страницы с историями «своих» вещей.

«Еще они не могли поверить, что наши встречи и разговоры с ними смогли вылиться в книгу, - отметил Игорь Нарский.

Во время встречи авторов спрашивали про различные интернет-«блошинки», про отличие наших рынков от «ихних». И еще – какие из современных вещей лет через тридцать-пятьдесят могут встретиться на «блошинках» будущего.

Хочется верить, что наших внуков будут интересовать те вещи, которые будут рассказывать о нашей жизни, нашем быте, наших интересах. Как известно, сейчас советские вещи становятся антиквариатом, под них открываются, в том числе и в Челябинске, целые магазины.