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15.11.2023 12:22

Челябинский фестиваль имени Милосердова: юбилей и 12 спектаклей

В Челябинске с 17 по 20 ноября пройдёт фестиваль-конкурс актёрских работ имени В.И. Милосердова.

В этот раз традиционный смотр, особенно популярный у артистов театров области, - юбилейный. Он проводится в десятый раз и посвящён двум важным событиям – прошедшему Дню памяти народного артиста РФ Владимира Ивановича Милосердова, чьё имя носят фестиваль и Дом актёра, и предстоящему 90-летию Челябинской области, которая занимает видное место на театральной карте России.

Десятилетие актёрского фестиваля - это интересная и разнообразная история, отмеченная несколькими этапами и статусами. Началась она с инициативы Нового Художественного театра, с решения его коллектива  отметить 100-летие Аркадия Райкина ярким актёрским событием. Тот первый конкурс и стал пилотным вариантом, или «пробным камнем» будущего фестиваля, который сразу же привлёк к себе внимание театральной общественности.

За четыре дня на трёх небольших челябинских сценах было показано 11 самостоятельных работ актёров театров области. Самые яркие впечатления оставили (и памятны до сих пор) моноспектакль «Портрет» по Н.В. Гоголю в исполнении Германа Третьяка, поэтическая композиция о творчестве Марины Цветаевой «Душа и имя» арт-группы «Коллаж» НХТ, спектакль Виктора и Надежды Нагдасёвых по сказке Леонида Филатова «Про Федота- стрельца…», в котором охотно и радостно участвовали и зрители.

Этот «пробный камень» на радость участников и зрителей обернулся хрустальным многогранником, в   котором нашли своё отражение самоценность Слова и его яркая художественная выразительность. Пушкин, Гоголь, Есенин, Цветаева, Тютчев, Фет, Шолохов, Юрий Казаков…

Вот таким многообразием порадовали тогда зрителей за четыре дня первые участники первого актёрского состязания.  И после подведения его итогов сомнений уже не было - фестиваль должен стать традиционным, ежегодным и будет носить имя одного из любимых педагогов многих челябинских артистов, легенды сцены, народного артиста России, театрального деятеля Челябинска Владимира Ивановича Милосердова, который 20 лет руководил областным отделением СТД РФ.

Поначалу фестиваль был областным, а с 2017 года заявку на него стали присылать актёры театров Кургана, Тобольска, Перми и других городов урало-сибирского региона. Пять лет смотр актёрских работ проходил в статусе межрегионального. Но один раз, когда в нём участвовали артисты из Казахстана,  он побывал и в статусе международного. Спектакль «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова буквально довёл до слёз не только зрителей, но и членов жюри, и в итоге высшую награду Гран-при казахские артисты увезли на родину.

Такая востребованность и популярность фестиваля-конкурса у служителей сцены неслучайны, так как он каждый год даёт им возможность не просто самовыразиться, а реализовать свои творческие мечты и устремления. А не слишком занятым в репертуаре помогает поддерживать форму, даёт творческий настрой и восполняет пробел, время от времени возникавший в их сценической деятельности. В этом и состоит главная цель этого смотра.

Кроме того, самостоятельные работы способны более полно раскрыть творческую и человеческую сущность артиста, дать ему стимул к дальнейшим поискам и показать публике наработки, созданные для пополнения репертуара родного театра или для «свободного плавания». Эти цели и задачи фестиваля-конкурса  успешно осуществляет его инициатор и главный организатор – Новый художественный театр при активной поддержке учредителей – Министерства культуры и Театрального союза  Челябинской области.

Два года подряд (2020 и 2021) в связи с пандемией фестиваль не проводился.  И по нему так соскучились участники и зрители, что девятый – предюбилейный -  прошёл на очень высоком градусе актёрского исполнения и зрительского интереса, что было особо отмечено столичными критиками – членами жюри. Кстати, в составе жюри актёрского смотра постоянно работают известные критики и ведущие театроведы Москвы и члены областной секции критиков Челябинского театрального союза.

В состав жюри предстоящего юбилейного, десятого, фестиваля-конкурса актёрских работ вошли:

Елена Ярославовна Покорская – театральный критик, кандидат искусствоведения, эксперт и член жюри многих театральных фестивалей (Москва);

Татьяна Владимировна Бондаренко - театральная и киноактриса, голос канала «Культура» и радио «Вера», старший преподаватель ВГИК (Москва); Вячеслав Вадимович Харюшин – театральный режиссёр и художник, режиссёр Челябинской государственной филармонии (Челябинск),

председатель жюри всех десяти фестивалей Людмила Анатольевна Фёдорова - театральный журналист, заслуженный работник культуры РСФСР, обозреватель регионального информационного агентства «Урал-пресс-информ» (Челябинск).

На юбилейный фестиваль имени В.И. Милосердова заявок от участников оказалось так много, что афишу пришлось уплотнять по минутам до предела - за четыре дня членам жюри предстоит посмотреть и обсудить 12 актёрских работ.

Они буду идти на пяти сценах – Нового Художественного театра, Дома актёра, Студии театра «Манекен», академического театра драмы им. Наума Орлова и театра «Манекен».

Старт фестивалю даст 17 ноября (в 11 часов) его инициатор - Новый Художественный театр. В этот день зрители увидят на сцене НХТ три спектакля. Четвёртый спектакль завершит первый фестивальный день в Доме актёра. Вход на все спектакли, о которых расскажем отдельно, - свободный, но в связи с ограничением мест – по предварительной записи.

Автор: Людмила Федорова
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15.11.2023

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13.11.2023 11:51

Наталья Сумина: Я не про цифры, я - про судьбы

13.11.2023 11:40

Юбилейный кинофестиваль «Урал, я люблю тебя!» - посвящение 90-летию Челябинской области.

13.11.2023 11:35

Предприятия Группы ММК удостоены наград на выставке в Москве

13.11.2023 11:29

Наталья Котова поручила увеличить темпы догазификации частного сектора в Челябинске

13.11.2023 11:08

В Металлургическом районе Челябинска при КРТ жилой застройки расселят три аварийных дома

13.11.2023 11:05

В 48 микрорайоне Челябинска начинают строить садик на 140 мест

13.11.2023 11:00

В Челябинске прошел «Матч звезд» женского водного поло России

13.11.2023 10:39

Три старинных дома в Кыштыме рекомендовали включить в госреестр памятников истории и культуры РФ

13.11.2023 09:57

Челябинск накрыло густым туманом, содержание сероводорода в воздухе выше нормы

13.11.2023 09:55

Резидент Индустриального парка ММК запустил линию по производству брикетированного ферросилиция

13.11.2023 09:42

Лидерам Народного фронта Челябинской области вручили награды Минобороны РФ

13.11.2023 09:31

На Таганае открыли 22 столовые для пернатых

13.11.2023 09:29

В Челябинской области 13 ноября – местами дожди, туманы

12.11.2023 21:58

Анонсы событий и мероприятий на 13 ноября (18+)

12.11.2023 19:25

Самолет из Сочи, готовившийся к аварийной посадке, штатно сел в аэропорту Челябинска (новость дополняется)

12.11.2023 17:21

В 2024 году в Челябинске появятся местные электробусы и трехсекционные трамваи под метротрам

12.11.2023 14:56

Президент ФХР Владислав Третьяк открыл хоккейный корт в Челябинске

12.11.2023 12:24

Модернизация аэропорта Магнитогорска завершится в 2024 году

12.11.2023 01:28

В Челябинской области прогнозируют магнитные бури

12.11.2023 00:50

СКР возбудил дело о теракте по факту схода 19 вагонов в Рязанской области

11.11.2023 23:41

В ночь с 11 на 12 ноября южноуральцы вновь могли любоваться северным сиянием

11.11.2023 18:55

В шести городах Челябинской области установятся неблагоприятные метеоусловия

11.11.2023 14:30

За ЗОЖ: студенты колледжей Курчатовского района сыграли в тематический «Квиз, плиз!»

11.11.2023 11:21

Аэропорт Магнитогорска вновь начал принимать и отправлять самолеты

11.11.2023 00:42

В выходные в Челябинской области - дожди

11.11.2023 00:09

Опрос южноуральцев: Нужно ли вернуть систему распределения выпускников вузов?

10.11.2023 19:15

Регионы РФ воспользуются челябинской методикой проведения смен для подростков «в конфликте с законом»

10.11.2023 18:39

В Челябинской области создадут центры дневного пребывания для детей с РАС

10.11.2023 18:35

Сотрудники органов внутренних дел Челябинской области отметили профессиональный праздник

10.11.2023 18:14

Челябинская область станет участником программы «Сопровождение через всю жизнь»

10.11.2023 16:20

В Публичной библиотеке прочтут лекцию о шведской культуре и литературе

10.11.2023 16:18

Омбудсмен: «Моя территория» в Челябинске – один из самых необычных подростковых центров

10.11.2023 15:48

Анонсы событий и мероприятий на выходные, 11 и 12 ноября (18+)

10.11.2023 15:46

Для нового центра по тхэквондо в Челябинске уже закупают инвентарь

10.11.2023 15:04

Челябинская область передала в подшефную Ясиноватую новый мусоровоз

10.11.2023 14:58

Лифт челябинского жилого дома облюбовали националисты

10.11.2023 14:49

Челябинский театр современного танца представит премьеру «Диалоги»

10.11.2023 14:27

Прокуратура помогла кременкульскому дедушке перестать быть «человеком-невидимкой»

10.11.2023 14:21

«Серебряный Лучник» – Урал ждет новые яркие проекты

10.11.2023 14:10

С 2024 года запустят авиасообщение между Челябинском и Красноярском