Челябинский фестиваль имени Милосердова: юбилей и 12 спектаклей

В Челябинске с 17 по 20 ноября пройдёт фестиваль-конкурс актёрских работ имени В.И. Милосердова.

В этот раз традиционный смотр, особенно популярный у артистов театров области, - юбилейный. Он проводится в десятый раз и посвящён двум важным событиям – прошедшему Дню памяти народного артиста РФ Владимира Ивановича Милосердова, чьё имя носят фестиваль и Дом актёра, и предстоящему 90-летию Челябинской области, которая занимает видное место на театральной карте России.

Десятилетие актёрского фестиваля - это интересная и разнообразная история, отмеченная несколькими этапами и статусами. Началась она с инициативы Нового Художественного театра, с решения его коллектива отметить 100-летие Аркадия Райкина ярким актёрским событием. Тот первый конкурс и стал пилотным вариантом, или «пробным камнем» будущего фестиваля, который сразу же привлёк к себе внимание театральной общественности.

За четыре дня на трёх небольших челябинских сценах было показано 11 самостоятельных работ актёров театров области. Самые яркие впечатления оставили (и памятны до сих пор) моноспектакль «Портрет» по Н.В. Гоголю в исполнении Германа Третьяка, поэтическая композиция о творчестве Марины Цветаевой «Душа и имя» арт-группы «Коллаж» НХТ, спектакль Виктора и Надежды Нагдасёвых по сказке Леонида Филатова «Про Федота- стрельца…», в котором охотно и радостно участвовали и зрители.

Этот «пробный камень» на радость участников и зрителей обернулся хрустальным многогранником, в котором нашли своё отражение самоценность Слова и его яркая художественная выразительность. Пушкин, Гоголь, Есенин, Цветаева, Тютчев, Фет, Шолохов, Юрий Казаков…

Вот таким многообразием порадовали тогда зрителей за четыре дня первые участники первого актёрского состязания. И после подведения его итогов сомнений уже не было - фестиваль должен стать традиционным, ежегодным и будет носить имя одного из любимых педагогов многих челябинских артистов, легенды сцены, народного артиста России, театрального деятеля Челябинска Владимира Ивановича Милосердова, который 20 лет руководил областным отделением СТД РФ.

Поначалу фестиваль был областным, а с 2017 года заявку на него стали присылать актёры театров Кургана, Тобольска, Перми и других городов урало-сибирского региона. Пять лет смотр актёрских работ проходил в статусе межрегионального. Но один раз, когда в нём участвовали артисты из Казахстана, он побывал и в статусе международного. Спектакль «Материнское поле» по повести Чингиза Айтматова буквально довёл до слёз не только зрителей, но и членов жюри, и в итоге высшую награду Гран-при казахские артисты увезли на родину.

Такая востребованность и популярность фестиваля-конкурса у служителей сцены неслучайны, так как он каждый год даёт им возможность не просто самовыразиться, а реализовать свои творческие мечты и устремления. А не слишком занятым в репертуаре помогает поддерживать форму, даёт творческий настрой и восполняет пробел, время от времени возникавший в их сценической деятельности. В этом и состоит главная цель этого смотра.

Кроме того, самостоятельные работы способны более полно раскрыть творческую и человеческую сущность артиста, дать ему стимул к дальнейшим поискам и показать публике наработки, созданные для пополнения репертуара родного театра или для «свободного плавания». Эти цели и задачи фестиваля-конкурса успешно осуществляет его инициатор и главный организатор – Новый художественный театр при активной поддержке учредителей – Министерства культуры и Театрального союза Челябинской области.

Два года подряд (2020 и 2021) в связи с пандемией фестиваль не проводился. И по нему так соскучились участники и зрители, что девятый – предюбилейный - прошёл на очень высоком градусе актёрского исполнения и зрительского интереса, что было особо отмечено столичными критиками – членами жюри. Кстати, в составе жюри актёрского смотра постоянно работают известные критики и ведущие театроведы Москвы и члены областной секции критиков Челябинского театрального союза.

В состав жюри предстоящего юбилейного, десятого, фестиваля-конкурса актёрских работ вошли:

Елена Ярославовна Покорская – театральный критик, кандидат искусствоведения, эксперт и член жюри многих театральных фестивалей (Москва);

Татьяна Владимировна Бондаренко - театральная и киноактриса, голос канала «Культура» и радио «Вера», старший преподаватель ВГИК (Москва); Вячеслав Вадимович Харюшин – театральный режиссёр и художник, режиссёр Челябинской государственной филармонии (Челябинск),

председатель жюри всех десяти фестивалей Людмила Анатольевна Фёдорова - театральный журналист, заслуженный работник культуры РСФСР, обозреватель регионального информационного агентства «Урал-пресс-информ» (Челябинск).

На юбилейный фестиваль имени В.И. Милосердова заявок от участников оказалось так много, что афишу пришлось уплотнять по минутам до предела - за четыре дня членам жюри предстоит посмотреть и обсудить 12 актёрских работ.

Они буду идти на пяти сценах – Нового Художественного театра, Дома актёра, Студии театра «Манекен», академического театра драмы им. Наума Орлова и театра «Манекен».

Старт фестивалю даст 17 ноября (в 11 часов) его инициатор - Новый Художественный театр. В этот день зрители увидят на сцене НХТ три спектакля. Четвёртый спектакль завершит первый фестивальный день в Доме актёра. Вход на все спектакли, о которых расскажем отдельно, - свободный, но в связи с ограничением мест – по предварительной записи.