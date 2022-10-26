В Челябинске наградили актеров, победивших в фестивале-конкурсе имени Милосердова

Вчера, 24 октября, в Челябинске, в Доме актера праздничной церемонией поздравлений и награждений завершил свою работу традиционный фестиваль-конкурс индивидуальных актёрских работ имени народного артиста РФ В.И.Милосердова.

Дом актёра, тоже названный в честь легенды Челябинского театра драмы и областного театрального союза, которым он руководил 20 лет, на три дня стал главной творческой и гостеприимной площадкой этого щедрого на актёрские открытия смотра-праздника. Спектакли фестиваля также проходили на сценах Театра-студии «У Паровоза» им. З.А.Александровой, Детского театра песка и теней «Скарабей» и Нового Художественного театра, которому конкурс обязан своим рождением в 2011 году.

В этот раз актёрский форум, пропустив из-за пандемии два года, проходил в статусе областного в девятый раз и в четвёртый раз как межрегиональный. Предыдущий восьмой фестиваль на звание международного был вдохновлён участием в его смотре и в составе жюри представительной команды Казахстана. Заявки на участие поступали даже от европейских театров, но утвердиться ещё и в высшем, третьем статусе в этот раз помешали другие серьёзные события. Но судя по числу заявок, по тому безудержному азарту, с которыми выплёскивались на сцену актёрские мечты и фантазии, было ясно – ничто не смогло помешать популярности этого творческого состязания. Он вновь стал праздником актёрского братства, в котором не было ни обиженных, ни разочаровавшихся, ни побеждённых. Победили театр, мастерство, талант и доброе общение коллег по сцене.

Церемония награждения победителей актёрского фестиваля-конкурса на сцене Дома актёра началась с приветствий и поздравлений председателя Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей РФ Александра Романова и министра культуры области Алексея Бетехтина, представителей главных учредителей актёрского форума. Оба отметили значимость творческого состязания, его особую роль в открытии талантов, в предоставлении условий для их проявления, пожелав фестивалю долгой и успешной биографии, а работам его лауреатов прописки в репертуаре родных театров и счастливой гастрольной жизни.

Казалось, что все девять лет по-семейному комфортной атмосферой фестиваля, его чёткой, слаженной организацией и доброжелательной, объективной работой жюри незримо руководит человек, фамилией которого всё это и объяснимо, – Милосердов. Да, под знаком милосердия прошёл этот фестиваль, подарив зрителям и критикам немало чудных открытий и незабываемых встреч. За три дня зрители и члены жюри посмотрели 11 спектаклей. Артисты из театров Челябинска, Магнитогорска, Озёрска и Кургана показали работы, созданные вне сцены родного театра, по собственной инициативе, в которых исполнитель нередко сам себе режиссёр, драматург, хореограф, поэт, сценограф, музыкант. Например, в своём музыкальном моноспектакле «О! Пять мужиков!» Мария Козлова, выпускница кафедры режиссуры Челябинского института культуры, предстаёт как режиссёр, певица, исполнительница на фортепиано и гитаре, автор текста и 12 музыкальных композиций в разных жанрах. Она стала обладательницей приза в номинации «Лучший дебют».

В номинации «Лучшая идея» жюри единодушно присудило победу создателям увлекательного спектакля- урока «Пётр I, жизнь и деяния» из Озёрского театра кукол «Золотой петушок» - режиссёру Дмитрию Ерохину и актрисам Светлане Ерохиной и Алёне Захарчук.

Ведущий артист Нового Художественного театра Александр Балицкий не раз радовал публику этого фестиваля своими глубокими спектаклями. Один из них «Любите меня. Диагноз» не только был удостоен высокой награды смотра, но был ещё включён в репертуар НХТ и потом славил его на престижных российских фестивалях. В этот раз дипломом лауреата в номинации «Лучшая мужская роль» он награждён за моноспектакль «Мармелад», который создан артистом по песням Александра Вертинского, монологам из Фёдора Достоевского и цитатам из Венедикта Ерофеева.

«Лучший дуэт» - в этой номинации победителем единодушно признан членами жюри «NEBOLET» - дуэт артистов театра «Манекен» Станислава Хомкова и Никиты Манылова, пронзительно и виртуозно сыгравший трагикомичный перфоманс «ТОП-ТОП».

Челябинскую театральную лабораторию «Метро» под руководством Тамаза Гачечеладзе представила на фестивале талантливая актриса, хорошо известная по спектаклям театра «Мастерская новой пьесы «Бабы». Алла Точилкина – участница целого ряда крупных международных фестивалей в разных городах страны и за рубежом. На фестивале-конкурсе восторг публики и жюри вызвал её моноспектакль «Контрабас», признанный «Лучшим спектаклем».

Три спектакля фестиваля, их создатели отмечены членами жюри специальными призами. «За лучший актёрский ансамбль» - это «Чистомен: один из нас» Челябинского Театра-студии «У Паровоза» (автор идеи, режиссёр и актриса Татьяна Правдина); «За благотворительную миссию и творческое подвижничество» - спектакль «Туман» Курганского театра кукол «Гулливер» (актриса Оксана Кириевская), «За сохранение профессиональных традиций» - сказка «Как Маша поссорилась с подушкой» Магнитогорского театра куклы и актёра «Буратино» ( автор идеи и постановщик – актриса театра Анна Зверева).

Самостоятельные работы актрисы Челябинского театра кукол Елены Блажеевой (моноспектакль «Кто ещё хочет счёт?» по пьесе Матея Вишнека) и актёра Челябинского театра песка и теней «Скарабей» Романа Иванова (моноспектакль по мотивам русских народных сказок «Сказочки из валенка у деда на завалинке») также были отмечены дипломами и подарками. Без них и букетов цветов и в этот раз не остался никто.

А Гран-при фестиваля уехал в Магнитогорск. Таким признанием Магнитогорский драматический театр имени А.С.Пушкина обязан своей ведущей актрисе Марине Крюковой, по словам членов жюри совершившей поистине актёрский подвиг. Автор идеи, постановщик и исполнитель Марина Крюкова блистательно сыграла трогательную, «полную добра, нежности и боли» историю по произведению современной армянской писательницы Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока». Монолог актрисы длился два часа (!) без перерыва. Но не единым звуком не прервали его зрители. Только криками «браво» и шквалом аплодисментов в финале.

По традиции на закрытии фестиваля присутствовала Анна Васильевна Милосердова. Она выразила глубокую благодарность организаторам и участникам фестиваля за добрую и долгую память о своём знаменитом муже и вручила подарки членам жюри и обладательнице Гран-при.

Праздничный вечер закончился хлебосольным фуршетом, дружным, весёлым обменом впечатлениями участников и гостей о прошедшем творческом состязании. И пожеланиями непременно встретиться на следующем, теперь уже на юбилейном, десятом фестивале.