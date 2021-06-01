Челябинский mini театр приглашает на спектакли в июне

Единственный в Челябинске частный профессиональный mini театр опубликовал афишу на июнь.

Уже 3 июня, а также 17, в семь часов вечера, состоится показ нового спектакля "Лолита", который в день премьеры, 30 мая, посетило большое количество зрителей. На сцене выступали всего две актрисы, которые поочередно исполняли роль Гумберта Гумберта, Лолиты, ее матери Шарлотты Гейз и «похитителя» Клэра Куильти. В качестве реквизита были лишь черный пиджак и стеклянные банки с бабочками из бумаги. Самое главное, что истины в спектакле нет, поэтому зритель сам примерял на себя роль того или иного героя, пытался понять мотивы его действий.

«Мы даже не можем обозначить жанр спектакля. Это определенный поиск, исследование. Работа еще не закончена, она только началась. Здесь настолько все сложно и запутанно, что мы каждый раз открываем для себя что-то неожиданное. На одной из репетиций меня так пробило на слезы, я не могла объяснить, что со мной происходит. Это что-то внутреннее. Когда начинаешь на другом уровне ощущать героев», – рассказала актриса Екатерина Писарева.

В воскресенье, 6 июня, в полдень, покажут спектакль для детей "Приключения братца кролика». Хитрые уловки, дикие скачки, курьезные ситуации и другие недоразумения с братцем волком, братцем черепахой, братцем лисом и братцем кроликом в новом спектакле mini театра.

7 и 26 июня, в семь часов вечера, состоится показ спектакля «Греческий салат». Это сторителлинг на основе мифов Древней Греции ― цивилизации, где всё уже было! Проделки богов и супергероев, необычный взгляд на спорт, войну, театр, медицину, искусства и даже инопланетян – всё это музыкальный стендап «Греческий салат». Автор и исполнитель – Вадим Долговых.

11 июня и 24 июня, тоже в семь вечера, покажут спектакль «Мои друзья антисемиты». Марина взрослеет, Марине уже 23. Ей приходится сталкиваться со своим прошлым и с наследием своих предков. За бесконечными попытками понять, самостоятельная ли она личность или всего лишь следствие своих родителей, дедушек и бабушек, она не замечает самого главного, что у нее есть здесь и сейчас – настоящей любви.

В воскресенье, 13 июня, в полдень, зрителя увидят постановку для всей семьи «Хармс.игра». Актеры в театре играют. Дети во дворе тоже играют. Неважно, кто и неважно, где. А главное, чтобы вы были готовы всерьез повеселиться и не на шутку подурачиться. Из непонятной кучи букв возникают нелепые чудаки. из их ртов вылетают звуки, которые складываются в слова. А слова складываются в стихи. а из стихов вырастает жизнь-игра. Хармс играет словами, буквами, цифрами, именами, фамилиями, пушкиным, гоголем, самолетом и самоваром. И в самого хармса можно играть. не можно, а нужно!

А 20 июня, в семь вечера, состоится спектакль "Тела платона". Проект создан по мотивам диалога платона "пир" – одного из самых известных произведений о любви. «С помощью удивительной, магической музыки группы шальφеи, актеров и перформеров мы прикоснемся к древней мудрости и попробуем познать и почувствовать божественную сущность любви», – говорят актеры..

Отметим, все спектакли длятся 1 час 20 минут, без антракта. Билеты можно заказать на сайте.