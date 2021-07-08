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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске открылся спортивный комплекс «Динамо», который по размеру и уровню оснащения не имее
08.07.2021

В Челябинске открылся спорткомплекс «Динамо», не имеющий аналогов в городе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Трое медицинских работников из Челябинской области одержали победу в большом всероссийском конкур
08.07.2021

Три медика из Челябинской области признаны лучшими в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Память погибшего на Донбассе челябинца Павла Цыпышева увековечат в его родном городе. И
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08.07.2021

Спасатели Троицка нашли пропавшую пенсионерку с диабетом спустя неделю поисков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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08.07.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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08.07.2021

Житель Коркино, решив защитить девушку, обвинил ее соседа в хищении
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.07.2021

«Дисней» и «Сони» помогают реализовать программы Челябинского Киноцентра
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08.07.2021

Челябинке грозит штраф за фейковый пост в соцсетях о вакцинации от COVID-19

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08.07.2021

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08.07.2021 16:16

«Дисней» и «Сони» помогают реализовать программы Челябинского Киноцентра

Челябинский областной Киноцентр имени С.А.Герасимова заключил договора сотрудничества с известными зарубежными кинокомпаниями «Сони Пикчерс Продакшнс» и «Дисней Студиос». Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил директор Киноцентра Юрий Сычев.

 

«Эти договора - большое   и радостное событие для деятельности кинопрокатчиков области, - рассказывает Юрий Дмитриевич. - Что это нам даёт? До заключения этих договоров все муниципальные кинозалы получали фильмы от различных коммерческих структур, расположенных за пределами Челябинской области. Права на прокат  многих фильмов принадлежат этим дистрибьюторам, а значит  и деньги за прокат получали они.  Сейчас же  средства  будут направлены на развитие челябинской киносети.  И, что очень важно, условия, по которым кинозалы получают фильмы, останутся теми же, что и у прежних иногородних поставщиков. Наверняка у многих возникнет вопрос по репертуару: «Опять иностранные фильмы! А где же  наши российские?». Хочу пояснить, что названным компаниям принадлежат права на прокат и многих российских фильмов. Как и почему так получилось – вопрос не к нам, но факт остаётся фактом. И, естественно, при формировании репертуара Киноцентр будет ориентироваться на российское кино. Но уверен, что диснеевские мультфильмы не испортят вкус и настроение наших детей.  

И ещё про репертуар. Это тема особенно больная и злободневная, - поясняет Юрий Дмитриевич. -  Нередко современный российский кинематограф справедливо критикуют за отсутствие фильмов,

дающих нашему подрастающему поколению примеры для подражания. Причём, жалуются, в основном, рядовые зрители, но отнюдь не кинопрокатчики и не руководители различных властных структур, курирующих образовательную, воспитательную, просветительскую деятельность. А между тем Киноцентр уже не первый год настоятельно рекомендует им некоммерческий показ классических фильмов».  

         2021 год  – год юбилея С.А.Герасимова, великого, всемирно известного Мастера советского кинематографа,  режиссёра и педагога.  И Киноцентр, его  кинозалы  получили право на некоммерческий показ всех фильмов знаменитого земляка.

Сейчас вместе с историческим парком «Россия – моя история» Киноцентр готовит программу на год,  в которую войдут «Исторические среды» и «Литературные среды». В исторические среды состоится показ кинолент к памятным и знаменательным датам нашего Отечества. В сентябре – это 800 лет Александру Невскому, в октябре – 300 лет российской империи, в ноябре – Великая октябрьская революция, в декабре – 80 лет битвы под Москвой и т.д. В  литературные среды будут демонстрироваться  экранизации классических литературных произведений, предусмотренных школьной программой.

Такая совместная программа уже  реализуется в Карабаше. Хороший контакт установился у Киноцентра  с областной молодёжной библиотекой. В июне состоялись показы фильма С.А.Герасимова «Молодая гвардия», с августа начнётся работа по школьной программе… И в этом челябинским кинопрокатчикам и зрителям помогают «Сони» и «Дисней». Именно на это пойдут деньги, которые останутся в нашей области после проката фильмов  знаменитых зарубежных кинокомпаний.

Автор:  Людмила Фёдорова
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 8 июля, в Администрации Курчатовского района состоялось торжественное награждение семей-
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Семьи-долгожители поделились секретами крепкого брака
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В Карталинском муниципальном районе (Челябинская область) горит лес, местные жители в панике.
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Лесные пожары
08.07.2021

В Карталинском районе горит лес
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске открылся спортивный комплекс «Динамо», который по размеру и уровню оснащения не имее
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В Челябинске открылся спорткомплекс «Динамо», не имеющий аналогов в городе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Трое медицинских работников из Челябинской области одержали победу в большом всероссийском конкур
08.07.2021

Три медика из Челябинской области признаны лучшими в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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08.07.2021 16:16

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В Челябинске пожарные спасли из задымленной квартиры детей

06.07.2021 11:31

В Челябинской области за сутки умерло 13 пациентов с ковидом

06.07.2021 11:30

Даже стенд стал виртуальным: Сбер представил свои цифровые новации и сервисы экосистемы на «Иннопроме»

06.07.2021 11:04

«Инвитро» возобновляет тестирование на антитела по всей сети