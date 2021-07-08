«Дисней» и «Сони» помогают реализовать программы Челябинского Киноцентра

Челябинский областной Киноцентр имени С.А.Герасимова заключил договора сотрудничества с известными зарубежными кинокомпаниями «Сони Пикчерс Продакшнс» и «Дисней Студиос». Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил директор Киноцентра Юрий Сычев.

«Эти договора - большое и радостное событие для деятельности кинопрокатчиков области, - рассказывает Юрий Дмитриевич. - Что это нам даёт? До заключения этих договоров все муниципальные кинозалы получали фильмы от различных коммерческих структур, расположенных за пределами Челябинской области. Права на прокат многих фильмов принадлежат этим дистрибьюторам, а значит и деньги за прокат получали они. Сейчас же средства будут направлены на развитие челябинской киносети. И, что очень важно, условия, по которым кинозалы получают фильмы, останутся теми же, что и у прежних иногородних поставщиков. Наверняка у многих возникнет вопрос по репертуару: «Опять иностранные фильмы! А где же наши российские?». Хочу пояснить, что названным компаниям принадлежат права на прокат и многих российских фильмов. Как и почему так получилось – вопрос не к нам, но факт остаётся фактом. И, естественно, при формировании репертуара Киноцентр будет ориентироваться на российское кино. Но уверен, что диснеевские мультфильмы не испортят вкус и настроение наших детей.

И ещё про репертуар. Это тема особенно больная и злободневная, - поясняет Юрий Дмитриевич. - Нередко современный российский кинематограф справедливо критикуют за отсутствие фильмов,

дающих нашему подрастающему поколению примеры для подражания. Причём, жалуются, в основном, рядовые зрители, но отнюдь не кинопрокатчики и не руководители различных властных структур, курирующих образовательную, воспитательную, просветительскую деятельность. А между тем Киноцентр уже не первый год настоятельно рекомендует им некоммерческий показ классических фильмов».

2021 год – год юбилея С.А.Герасимова, великого, всемирно известного Мастера советского кинематографа, режиссёра и педагога. И Киноцентр, его кинозалы получили право на некоммерческий показ всех фильмов знаменитого земляка.

Сейчас вместе с историческим парком «Россия – моя история» Киноцентр готовит программу на год, в которую войдут «Исторические среды» и «Литературные среды». В исторические среды состоится показ кинолент к памятным и знаменательным датам нашего Отечества. В сентябре – это 800 лет Александру Невскому, в октябре – 300 лет российской империи, в ноябре – Великая октябрьская революция, в декабре – 80 лет битвы под Москвой и т.д. В литературные среды будут демонстрироваться экранизации классических литературных произведений, предусмотренных школьной программой.

Такая совместная программа уже реализуется в Карабаше. Хороший контакт установился у Киноцентра с областной молодёжной библиотекой. В июне состоялись показы фильма С.А.Герасимова «Молодая гвардия», с августа начнётся работа по школьной программе… И в этом челябинским кинопрокатчикам и зрителям помогают «Сони» и «Дисней». Именно на это пойдут деньги, которые останутся в нашей области после проката фильмов знаменитых зарубежных кинокомпаний.