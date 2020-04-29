ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
С добрым утром, Урал!

Для вас поет Елена Роткина (Каменских)

Культура
Сегодня, 10:13

Сегодня для вас поет лауреат многих международных конкурсов, ведущая солистка Челябинского государственного академического театра оперы и балет имени Глинки Елена Роткина (Каменских).

Обладательница прекрасного сопрано, Елена имеет в своем театре богатый репертуар, в нем Иоланта  и Эльза из «Лоэнгрина», Тамара в «Демоне», Марфа в «Царской невесте», Адина в «Любовном напитке»,Микаэла в «Кармен»Чио-чио-сан в «Мадам Баттерфляй», Антонида в «Жизни за царя».

Любят Елену Роткину и поклонники оркестра «Малахит» , с которым она нередко выступает.

Сегодня она исполнит для вас песню «Осенние листья»  в сопровождении оркестра "Малахит",  дирижер Народный артист России Виктор Лебедев.

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
21.04.20 16:53
Уникальный спектакль о Соне Кривой в Челябинске теперь в общем доступе
21.04.20 11:32
Для вас поет Наташа Вострякова
20.04.20 11:07
Для вас поют Алина Духно и Иван Кабанов
17.04.20 10:12
Сегодня для вас звучит песня «Богородица»
16.04.20 16:01
В Челябинске районные власти плотно взялись за Театр ЧТЗ
16.04.20 13:26
На сайте Челябинской филармонии - «Проект года музыкальной России»
16.04.20 10:31
Сегодня для вас играет пианист Антон Микицкий
15.04.20 11:01
Озёрский «Золотой петушок» настраивает на позитив ежедневно
15.04.20 10:36
Сегодня для вас поет Ольга Бобарыкина
14.04.20 14:19
В онлайн-кинотеатре PREMIER стартует screenlife-ситком «СидЯдома»
Федерация
Вчера, 19:52
Режим нерабочих дней в России продлен по 11 мая включительно
Спорт
Сегодня, 10:55
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Гимнастика 5-д
Новости
Сегодня, 10:26
Происшествия
В Карталах будут судить депутата, расстрелявшего жену на глазах маленьких детей
Вчера, 19:00
Общество
Большинству челябинцев понравился проект благоустройства сквера 40-летия Победы
Вчера, 18:21
Среда обитания
В Челябинске разделительную полосу на проспекте Ленина готовят в высадке деревьев
Вчера, 18:07
Происшествия
Полицейские Магнитогорска задержали подозреваемого в вооруженном нападении на салон сотовой связи
Вчера, 18:03
Общество
В Миассе возобновил работу отдел полиции, закрытый из-за обнаружения у сотрудника коронавируса
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
21.04.20 16:53
Культура
Уникальный спектакль о Соне Кривой в Челябинске теперь в общем доступе
16.04.20 16:01
Культура
В Челябинске районные власти плотно взялись за Театр ЧТЗ
16.04.20 13:26
Культура
На сайте Челябинской филармонии - «Проект года музыкальной России»
15.04.20 11:01
Культура
Озёрский «Золотой петушок» настраивает на позитив ежедневно
10.04.20 18:47
Культура
Челябинский музей подарит южноуральцам виртуальный "Космос"
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика