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Для вас поет Елена Роткина (Каменских)

Культура
Сегодня, 10:03

Cегодня для вас поет лауреат многих международных конкурсов, ведущая солистка Челябинского государственного академического театра оперы и балет имени Глинки Елена Роткина (Каменских).

Обладательница прекрасного сопрано, Елена имеет в своем театре богатый репертуар, в нем Иоланта  и Эльза из «Лоэнгрина», Тамара в «Демоне», Марфа в «Царской невесте», Адина в «Любовном напитке»,Микаэла в «Кармен»Чио-чио-сан в «Мадам Баттерфляй», Антонида в «Жизни за царя».

Любят Елену Роткину и поклонники оркестра «Малахит» , с которым она нередко выступает.

Сегодня Елена Роткина споет для вас песню Александры Пахмутовой "Россиянка".

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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