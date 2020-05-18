Для вас поет Елена Роткина (Каменских)

Cегодня для вас поет лауреат многих международных конкурсов, ведущая солистка Челябинского государственного академического театра оперы и балет имени Глинки Елена Роткина (Каменских).

Обладательница прекрасного сопрано, Елена имеет в своем театре богатый репертуар, в нем Иоланта и Эльза из «Лоэнгрина», Тамара в «Демоне», Марфа в «Царской невесте», Адина в «Любовном напитке»,Микаэла в «Кармен»Чио-чио-сан в «Мадам Баттерфляй», Антонида в «Жизни за царя».

Любят Елену Роткину и поклонники оркестра «Малахит» , с которым она нередко выступает.

Сегодня Елена Роткина споет для вас песню Александры Пахмутовой "Россиянка".

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