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Для вас поет Илья Сквирский

Культура
Сегодня, 10:28

Выпускник Миасского государственного колледжа искусства и культуры Илья Сквирский в настоящее время является студентом Венского университета музыки и исполнительского искусства.         Несмотря на юный возраст Илья неоднократно становился победителем престижных вокальных конкурсов, обладателем Гран-при,  лауреатом I премии, а также участником международных фестивалей и концертных программ.

         Илья Сквирский - стипендиат Законодательного собрания Челябинской области (2018) и Министерства культуры Челябинской области (2015). Лауреат премии Челябинского областного общественного благотворительного фонда «Будущее Отечества» им. В.П. Поляничко.

В 2018 и 2019 году Илья принял участие в двух самых престижных вокальных конкурсах мирового уровня, это конкурс теноров «Хосе Каррерас Гран-при» в Москве и XXVI Международный конкурс вокалистов им. М.И. Глинки, проходивший в Казани.

Приехав на каникулы, из-за пандемии Илья задержался в родном Миассе. Он считает, что в это непростое время нам всем нужно справиться с проблемой covid, и в этом, безусловно, поможет  музыка

Илья Сквирский  вместе с оркестром «Малахит» под руководством Народного артиста России Виктора Лебедева исполнит для вас  песни «Тройка» и «Свидание».

 

 

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

 

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