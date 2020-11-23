Для вас поет Марат Нигматуллин

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Сегодня у нас в гостях Марат Нигматуллин с песней "Вавилон должен пасть".
Видео на эту песню Марат сопроводил постом - под этими словами мог бы, пожалуй, подписаться каждый из нас.
Марат Нигматуллин:
"Экологическую катастрофу сегодня можно найти, наверное, в каждом промышленном центре России. Да и не только в России.
Загрязнение угольной пылью в Кузбассе и Приморском крае, заражение океана в Камчатке, разлив топлива в Норильске, аварии на нефтяных объектах, неправильная утилизация радиоактивных отходов, строительство мусорного полигона в Шиесе, от смога продолжают задыхаться в Кемеровской, Новосибирской и Алтайской областях, Бурятии и Забайкалье.
Всё это - только малая часть «подарков», которые человек преподнёс планете.
Наверное, такое пренебрежительное отношение к нашему общему дому начинается с мелочей: бросить фантик мимо урны, не убрать за собой после пикника и пр.
«Вавилон» - это не географическая точка, это умонастроение. Состояние ума, в котором человек думает только о себе, о сиюминутной выгоде.
«Я», «мне», «моё» - вот и весь вавилонский словарь.
Как говорил один мудрец: «Свойство Бога - отдавать, свойство человека - брать. Чем больше мы отдаём, тем ближе мы к Богу».
У нас нет другого дома, кроме этого сине-зелёного шарика".
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