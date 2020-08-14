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С добрым утром, Урал!

Для вас поет Олег Митяев

Культура
Сегодня, 10:30
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Олега Митяева особо представлять не нужно. Автор-исполнитель бардовской песни, музыкант, актер, Народный артист РФ, член Союза писателей – и это все о нем, человеке, чье детство прошло в Ленинском районе Челябинска.

Сегодняшний москвич не забыл малую родину. В июле этого года он снял клип на песню «Аннушка», посвященную Челябинскому Одигитриевскому женскому монастырю, разрушенному в годы советской власти. Съемки проводились, как вы можете догадаться, в Ленинском районе Челябинска.

Стихи Олега Митяева, музыка Сергея Миклашевского.

Автор идеи и режиссер клипа - Алексей Тетюев, педагог театрального отделения Студии Олега Митяева г. Челябинск, видеооператор - Сергей Сметанин, Постпродакшн - "Август Видео Студия".

В клипе снялись воспитанники челябинской Студии Олега Митяева.

Смотрите и слушайте. Премьера клипа Олега Митяева на песню "Аннушка".

Напомним, наше предложение по-прежнему в силе: мы просим профессиональных музыкантов, самодеятельных авторов исполнить для вас, наших читателей, что-то свое, любимое. Пусть каждое утро на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. И если кто-то из музыкантов, артистов хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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