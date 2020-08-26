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С добрым утром, Урал!

Для вас поет Варя Буренина

Культура
Сегодня, 11:24
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Варя Буренина - ученица лицея №102 Челябинска. Она учится в музыкальной школе, изучает музыкальную грамотность и очень любит петь.

Сегодня Варя споет для вас песню «Сердце земли моей» на слова Эдуарда Мельника. Музыка Кима Брейбурга.

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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