Для вас поет Варя Буренина
Варя Буренина - ученица лицея №102 Челябинска. Она учится в музыкальной школе, изучает музыкальную грамотность и очень любит петь.
Сегодня Варя споет для вас песню «Сердце земли моей» на слова Эдуарда Мельника. Музыка Кима Брейбурга.
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