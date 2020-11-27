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Для вас поёт Марат Цораев под кельтскую арфу Элизбара

Сегодня у нас в гостях Марат Цораев и Элизбар.

Марат Цораев - автор и исполнитель духовной песни.

Элизбар (Эдуард Сиречь) - российский и венгерский музыкант-мультиинструменталист, композитор, арфотерапевт, основатель группы "Ann’Sannat".

Элизбар о сегодняшней песне:

"Эта песня о слепом мальчике и о будущем барде, который еще мал, он слушает колыбельную и напутствие. А завтра он должен идти в путь, на учебу. Учились бардовскому искусству около 20 лет.

В этом ролике вы услышите наше совместное творение. Творение многих людей: поэта Игоря Сычева, который сочинил этот невероятной глубины стих, также Марата Цораева, который одел стих в мелодию и спел своим проникновенным голосом. Моя заслуга в том, что я аранжировал мелодию для арфы. Заслуга звукорежиссера Андрея Самойлова - контрабасиста нашей группы, в том, что все сводил и создавал из сырого звука, то что вы услышите. И, конечно, заслуга Ани Батуровой, которая больше всех потратила времени и сил на этот ролик - она и снимала, и монтировала.

Мы, адепты красоты, и очень бы хотели, чтобы в мире появилось больше песен, которые трогают и сердце и ум. К сожалению, таких песен становится все меньше, а когда-то мелодия и смысл были главенствующими в песне, сейчас же ни мелодия, ни смысл не в почете, а занимает звуковое пространство в массе своей, по слову Бродского - «Хищная дичь».

Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы эта песня жила и отправилась в путешествие, перелетая, как бабочка от цветка к цветку, а в нашем случае - от глубокого сердца к глубокому сердцу".

Напомним, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.