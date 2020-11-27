Для вас поёт Марат Цораев под кельтскую арфу Элизбара
Сегодня у нас в гостях Марат Цораев и Элизбар.
Марат Цораев - автор и исполнитель духовной песни.
Элизбар (Эдуард Сиречь) - российский и венгерский музыкант-мультиинструменталист, композитор, арфотерапевт, основатель группы "Ann’Sannat".
Элизбар о сегодняшней песне:
"Эта песня о слепом мальчике и о будущем барде, который еще мал, он слушает колыбельную и напутствие. А завтра он должен идти в путь, на учебу. Учились бардовскому искусству около 20 лет.
В этом ролике вы услышите наше совместное творение. Творение многих людей: поэта Игоря Сычева, который сочинил этот невероятной глубины стих, также Марата Цораева, который одел стих в мелодию и спел своим проникновенным голосом. Моя заслуга в том, что я аранжировал мелодию для арфы. Заслуга звукорежиссера Андрея Самойлова - контрабасиста нашей группы, в том, что все сводил и создавал из сырого звука, то что вы услышите. И, конечно, заслуга Ани Батуровой, которая больше всех потратила времени и сил на этот ролик - она и снимала, и монтировала.
Мы, адепты красоты, и очень бы хотели, чтобы в мире появилось больше песен, которые трогают и сердце и ум. К сожалению, таких песен становится все меньше, а когда-то мелодия и смысл были главенствующими в песне, сейчас же ни мелодия, ни смысл не в почете, а занимает звуковое пространство в массе своей, по слову Бродского - «Хищная дичь».
Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы эта песня жила и отправилась в путешествие, перелетая, как бабочка от цветка к цветку, а в нашем случае - от глубокого сердца к глубокому сердцу".
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