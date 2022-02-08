08.02.2022
В Челябинске поселились ресничные бананоеды и лягушка с «рожками» на глазах
08.02.2022
Экс-директору челябинского аэропорта «скостили» срок
08.02.2022
Южноуралец убил сожительницу и нанес себе ранения, инсценируя самооборону
08.02.2022
«Это живая история моего города»: Сергей Иванов - о книге воспоминаний польского врача о жизни в Челябинске
08.02.2022
80% жителей Челябинской области берут кредиты онлайн
08.02.2022
Челябинец разослал коллегам по работе интимные фото бывшей жены
«Это живая история моего города»: Сергей Иванов - о книге воспоминаний польского врача о жизни в Челябинске
17.01.2022
Игорь Шестаков: У Челябинска есть своя самобытная история
09.11.2021
«Книга, которую не стоит читать на бегу»: профессор Сибиряков о мемуарах Владислава Загорского
29.10.2021
Краеведческая сенсация: челябинские медики в воспоминаниях Анны Неаполитановой. Часть вторая
22.10.2021
Краеведческая сенсация: челябинские медики в воспоминаниях Анны Неаполитановой. Часть первая
В Челябинске четыре года не могут определить границы «зелёного пояса». Заткнуть за пояс или затянуть – вот в чём вопрос?
07.02.2022
Ох уж эти бордюры! В миндортрансе ответили на претензии водителей
04.02.2022
В Челябинской области 68 школ находится на карантине по ОРВИ
03.02.2022
Зона «Челябинск»: свисающие провода и перекресток из пандусов
02.02.2022
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022