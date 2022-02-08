«Это живая история моего города»: Сергей Иванов - о книге воспоминаний польского врача о жизни в Челябинске

Председатель государственного комитета по делам архивов Челябинской области Сергей Иванов назвал книгу «Мои воспоминания. Мемуары польского врача о жизни в Челябинске» лучшими мемуарами, которые ему доводилось читать.

Сергей Иванов рассказал, что книгу Владислава Загорского, которую обнаружил и перевел с польского научный сотрудник Государственного исторического музея Южного Урала Константин Дружинин, прочитал за несколько часов и что она его поразила:

«У меня сразу возникла потребность её осмыслить. Насколько она легко читается - как роман! Герои, которых мы знали лишь по биографическим справкам, вдруг оживают, становятся понятными и близкими.

Загорский подарил нам возможность увидеть Челябинск со всеми проблемами и пороками, характерными для того времени. Портреты людей, которые я увидел в книге - как у Гоголя и у Чехова. Знаменитые братья Покровские: здесь мы видим их обычными людьми со всеми слабостями. Загорский удивительно тонко находил факты, которые указывают на то, что эти люди были не просто богатыми, а делали все для того, чтобы стать еще богаче. Те портреты, которые я увидел у Загорского, позволили мне понять, какие моральные принципы царили в обществе.

Впечатляет скрупулезная фиксация его медицинской практики. Нехватка медикаментов, медицинского оборудования, борьба с тифом, отношение к малым детям - это настолько жуткие факты…

При этом автор сумел показать Челябинск пригодным для проживания: пять храмов, уютные улицы, доступное для любого обывателя питание. Он описывает, что гусятину едят все, а зайчатина воспринимается населением, как непригодная в пищу!

Это живая история моего города, и подобных мемуаров я раньше не читал. Сделана колоссальная работа, переводы с польского выполнены на высочайшем уровне, и сам проект заслуживает того, чтобы о нем рассказывали. Важно, что он стал доступен для всех, ведь раньше о нем слышали только краеведы. Я бы порекомендовал эту книгу педагогам, которые преподают краеведение и, может быть, старшеклассникам».