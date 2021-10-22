Краеведческая сенсация: челябинские медики в воспоминаниях Анны Неаполитановой. Часть первая

Государственный исторический музей Южного Урала издал воспоминания Анны Неаполитановой - дочери врача Николая Дмитриевича Неаполитанова. Воспоминания охватывают период с 1910-го по 1930-й годы и в значительном объеме посвящены Челябинску.

Наряду с описанием многочисленных родственников по отцовской и материнской линиям, Анна Николаевна упоминает множество известных людей, живущих в тот период в городе, в том числе врачей или их детей, с которыми она общалась или была знакома. Некоторых она только упоминала, о других писала более подробно.

Для музея истории медицины Челябинска интерес представляют, разумеется, медицинские работники, упоминаемые в воспоминаниях Анны Николаевны, в том числе подробности жизни ее отца Николая Дмитриевича, известного врача Челябинска начала XX века.

Опираясь на воспоминания, заведующий музеем истории медицины Челябинска доктор медицинских наук Николай Алексеев представляет вниманию читателей справочный материал по медикам, так или иначе упоминаемым в книге.

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«В начале в кратком изложении биография врача Николая Дмитриевича Неаполитанова (Более подробно см.: Демаков В. Страницы жизни семьи Неаполитановых // Челябинск начала ХХ века: воспоминания А.Н. Неаполитановой. Челябинск: Гос. ист. музей Юж. Урала, 2021. С. 7-12.). Его отец Дмитрий Неаполитанов был женат на Прасковье Осиповне Левицкой (ок. 1855–1910). У них родилось пятнадцать детей, но в живых остались четверо: Николай, Василий, Валентина и Анна. Старший сын, Николай, посвятил свою жизнь врачебной деятельности. Младший окончил Троицкую гимназию, затем Санкт-Петербургский университет и стал присяжным поверенным - адвокатом. Валентина обучалась в Екатеринбургской гимназии, на столичных Бестужевских курсах, вышла замуж за Василия Ивановича Боровкова. Анна училась в Челябинской гимназии, на Бестужевских курсах, состояла в браке с Александром Яковлевичем Новицким.

Николай Дмитриевич Неаполитанов родился 6 мая 1879 г. в селе Косулино. Пошел в духовную семинарию, но становиться священником не захотел и поступил на медицинский факультет Томского университета. Будучи студентом, оказался на практике в селе Чумляк Челябинского уезда. Здесь он познакомился с семьей местного священника Венедикта Викторовича Евладова (1861–1914). С супругой Клавдией Федотовной, урожденной Соловьевой, у них было семеро детей: Екатерина, Александра, Манефа, Евгений, Николай, Михаил и Владимир.

Старшая дочь Венедикта Евладова, Екатерина, родилась 26 октября 1887 г. в селе Кананикольском Орского уезда, где в тот период служил отец. Окончив начальную школу уже в Чумляке, она поступила в Оренбургское епархиальное женское училище, выпустилась оттуда в мае 1905 г. с оценками «отлично» по всем предметам и была удостоена звания домашней учительницы. Летом вернулась в Чумляк, в это время здесь на практике находился Николай Неаполитанов, на одном из ужинов они и познакомились. Вскоре Николай уехал в Томск продолжать обучение и оттуда написал Екатерине письмо, в котором признался ей в любви и сделал предложение руки и сердца. Свадьбу сыграли 15 мая 1906 г.

Поначалу молодые жили в Томске, Николай готовился к выпускным экзаменам, а Екатерина изучала медицинские книги. Окончив обучение и получив звание лекаря с отличием, Николай Дмитриевич работал врачом в селах Воскресенском и Чумляке. В апреле 1907 г. у пары родился сын Иларий, умерший спустя три месяца. В октябре следующего года на свет появился Дмитрий, но и он прожил немногим дольше. Летом 1909 г. семья переехала в Челябинск, жили первое время на ул. Лазаретной недалеко от вокзала, а Николай Неаполитанов стал врачом на железной дороге. После скоропостижной смерти второго сына перебрались в отцовский дом в Заречье. 25 октября 1910 г. здесь родилась дочь Анна.

На исходе 1912 г. семья переселилась в дом Новиковых, расположенный на углу Большой и Сибирской улиц (ныне Труда, 86), где Николай Дмитриевич оборудовал кабинет и принимал пациентов. Состоял он также при 2-м городском училище, преподавая уроки анатомии и гигиены, а в марте 1913 г. был назначен врачом по санитарному надзору за переселенцами. 6 мая 1914 г. родился брат Анны - Николай.

17 июля 1914 г. в Челябинск по телеграфу поступило известие о начавшейся войне с Германией. Спустя несколько дней Николая Дмитриевича по мобилизации назначили старшим врачом 109-го пехотного запасного батальона, дислоцировавшегося в Челябинске. В годы Гражданской войны он занимал аналогичную должность сначала в 41-м Уральском полку, затем в перевязочном отряде 11-й Уральской дивизии. Брат Василий Дмитриевич в 1917 г. окончил Казанское военное училище, позже служил в Офицерской кадровой роте, был председателем Чрезвычайной следственной комиссии.

В июле 1919 г. Неаполитановы выехали в эвакуацию. Жили в Кургане, потом в Иркутске. Вернувшись в Челябинск, поселились в доме на территории женского монастыря. Однако вскоре общину начали уплотнять, семья оказалась вынуждена покинуть жилище и переехать на ул. Коммуны. В январе 1921 г. президиум Челябинского горисполкома вынес постановление о передаче всех монастырских зданий под детские приюты и дом отдыха для рабочих. В целях предотвращения закрытия обители сформировался церковно-приходской совет, в состав которого, в числе прочих, вошел и Дмитрий Федорович Неаполитанов. 28 марта 1921 г. он был арестован Челябинской губЧК, а 23 апреля того же года приговорен к расстрелу.

Поздней осенью 1921 г. состоялся очередной переезд семьи, на этот раз - в бывший дом Берзина на ул. Красноармейскую. Но и в нем прожили недолго, и уже на исходе года Неаполитановы переселились во флигель Гершковичей на Мастерскую улицу. Здесь в одной из комнат был оборудован кабинет и вновь начат прием. Пациенты могли обращаться по венерическим, внутренним и детским болезням ежедневно в вечерние часы. В дневное время Николай Дмитриевич находился на службе в местном военном госпитале в качестве ординатора, а также исполнял обязанности заведующего тюремной больницей. В 1923 г. его назначили врачом железнодорожного приемного покоя станции Челябинск, где он проработал до конца жизни. Скончался 1 сентября 1930 г. от рака желудка.

Осенью 1924 г. семью ожидал новый переезд — на сей раз Неаполитановы поселились в доме Пашутиной на ул. Елькина. Здесь у них появилась мебель, сделанная на заказ мастером-краснодеревщиком Сапожниковым. При следующей смене места жительства летом 1930 г. ее перевезли в дом на ул. Васенко, в котором благополучно прожили более тридцати лет.

Осенью 1940 г. Екатерина Венедиктовна прошла курсы усовершенствования медлаборантов при Центральном врачебно-санитарном управлении в Москве, к этому моменту она уже работала заведующей лабораторией железнодорожной больницы в Челябинске. С 1947 по 1952 г. Екатерина Неаполитанова по совместительству была медсестрой в Челябинской детской городской больнице. В общей сложности отдала работе в медицинской сфере более 35 лет. Скончалась 5 июля 1969 г.

Брат Анны, Николай Неаполитанов, окончил медицинский институт в Свердловске, стал патологоанатомом. Женился в 1952 г. Работал в медсанчасти ЧМЗ. Был «ходячей энциклопедией» по литературе, истории, географии, изучал разные языки, сочинял музыку. Умер 29 марта 1996 г. Его сын Григорий живет в Ростове-на-Дону и на сегодняшний день является, по-видимому, единственным в роду носителем фамилии предков».