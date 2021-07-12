«Фотофест-2021» завершился. Первые впечатления и итоги

С 9 июля по 11 июля в Троицке (Челябинская область) состоялся XII фестиваль фотографического искусства «Фотофест-2021», который традиционно проводится под эгидой Исторического музея.

Главным событием фестиваля стал фотомарафон «Один день из жизни Троицка». Интересно, что в Троицк на этот раз отправились сразу три поколения фотографов: мэтры, зрелые авторы и совсем юные участники из детской фотошколы «Фотопиксель» и фотостудии «Каменный пояс». Работали все на равных, в одной упряжке. И общение с опытными мастерами для молодой смены - это неоценимый опыт.

О предварительных результатах творческого конкурса мы узнаем не ранее 21 июля, когда участники фотомарафона встретятся в Историческом музее, чтобы подвести промежуточные итоги конкурса. Конкурсные работы участники должны прислать до 13 июля - не более 30 фотографий от каждого участника. В первый день после окончания «Фотофеста» свои работы уже прислали шесть человек.

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Вот что говорит о фестивале координатор проекта, руководитель отдела фотонаследия Исторического музея Максим Грицук:

«По листу регистрации в фотомарафоне приняло участие 46 человек. Это участники, которые непосредственно вышли на маршрут и снимали жителей города, его предприятия, архитектурные и природные красоты. Членам жюри придется изрядно потрудиться. Ведь если все участники выложат по 30 снимков, то придется пересмотреть почти полторы тысячи снимков, оценить их и выбрать лучшие.

Нам не удалось попасть на ряд запланированных объектов - например, на Троицкую ГРЭС и на фабрику мороженого. Так что, возможно, организуем дополнительный выезд фотографов, чтобы восполнить этот пробел в картине промышленного Троицка. Надеемся и на наших коллег-репортеров, приезжавших 9 июля в Троицк на X международную научно-практическую конференцию «Расулевские чтения», чтобы они поделились с нами фотографиями с этого знакового мероприятия».

Челябинская делегация единодушно благодарит представителей городской администрации Троицка, специалистов краеведческого музея, историка и краеведа Рауфа Гизатуллина, других добрых людей. Они выполняли любой «каприз» челябинских гостей (в рамках разумного, естественно), при необходимости меняли маршруты, предлагали новые интересные объекты».

Так что выставка «Один день из жизни Троицка» (о точной дате ее открытия пока говорить рано) наверняка будет иметь успех - очень много талантливых и неравнодушных людей приняло участие в фотомарафоне.

Видеорассказ о марафоне – здесь.