«Фотофест» покажет лучшие работы Кубков мира по художественной фотографии последних лет

Одна из главных выставок предстоящего «Фотофеста–2020» (Челябинская область) будет посвящена крупнейшему фотографическому конкурсу планеты — Кубку мира по художественной фотографии, который организует Международная федерация фотографического искусства (FIAP). Гости фестиваля увидят лучшие работы за период с 2017 по 2020 годы.

Этот временной интервал выбран неслучайно. Именно в 2017 году российская команда сенсационно завоевала главный приз FIAP — Кубок мира в категории «Цветная цифровая фотография», хотя до этого ни разу не попадала даже в первую десятку. В последующие два года отечественная сборная закрепила успех: в 2018 году в Россию уехали еще один Кубок мира и две золотые медали, в 2019 году — Кубок мира и одна золотая медаль. И это без учета индивидуальных наград.

Своим феноменальным успехом на международной арене российская художественная фотография обязана именно челябинцам. В первую очередь это новый куратор сборной Рашид Усманов, а также авторы, которые на первоначальном этапе составили костяк сборной, а затем в решающие моменты помогали добрать необходимые для победы баллы: Олег Астахов, Марат Ахметвалеев, Дмитрий Беляев, Юлия Боровикова, Сергей Коляскин, Николай Копайгородский, Дмитрий Кочергин, Сергей Москвин, Анжела Усманова и Анжела Шефер.

«В моем городе на базе одного из сильнейших фотоклубов страны «Каменный пояс», создателем и вдохновителем которого является Владимир Богдановский, заложена еще с советских времен и продолжает развиваться невероятно мощная школа фотографии. Без коллективной помощи моих друзей, земляков одному мне было бы трудно справиться», — подчеркивает Рашид Усманов.

На фестивале «Фотофест» будут представлены работы-триумфаторы участников российской сборной, а также отмеченные индивидуальными наградами снимки зарубежных авторов. Всего порядка 70 фотографий.

«Фотофест – 2020» запланирован на последние числа августа. В программе фестиваля пять больших выставок: выставка лучших работ Кубков мира по художественной фотографии FIAP 2017–2020 годов, итоговая выставка проекта «Один день из жизни России», выставка победителей прошлогоднего конкурса Eurasia Photo Awards, также будут представлены работы челябинских фотографов, отмеченные призами различных международных конкурсов, и фотографии участников весеннего карантинного конкурса «ИЗОляция74».