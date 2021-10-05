Гала-концерт к юбилею челябинского театра оперы и балета можно будет увидеть на расстоянии

В честь 65-летнего юбилея челябинского театра оперы и балета имени Глинки состоится грандиозный гала-концерт. Все билеты уже проданы, но праздничную программу смогут увидеть все желающие.

Седьмого октября в 19 часов на ютуб-канале театра начнется онлайн-трансляция гала-концерта.

В праздничную программу вошли номера из опер и балетов, ставших шедеврами мирового искусства. Это музыка Глинки, Доницетти, Оффенбаха, Верди, Чайковского, Минкуса и других великих русских и зарубежных композиторов.

Как рассказала пресс-секретарь оперного Анастасия Черкас, на сцену выйдут ведущие солисты оперы и балета, хор и симфонический оркестр театра. Режиссером концерта выступил заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов (Мариинский театр). Опера «Бал-маскарад» в его постановке стала ярким открытием нового сезона и подарила зрителям незабываемые эмоции.

А 16-го октября, в 18 часов, на ОТВ будет показана телевизионная версия.