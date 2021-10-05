05.10.2021
Гала-концерт к юбилею челябинского театра оперы и балета можно будет увидеть на расстоянии
05.10.2021
Администрация Курчатовского района Челябинска поблагодарила трудовые отряды подростков за помощь в благоустройстве
05.10.2021
Голосуем! Достопримечательности Южного Урала претендуют на звание «Сокровищ России»
05.10.2021
Взаимовыгодное «сотрудничество»: на предприятии Челябинской области подчиненный давал взятки начальнику
05.10.2021
В челябинском театре оперы и балета появилась волшебная шкатулка
05.10.2021
В Челябинской области в этом году бешенство стало причиной гибели тридцати кошек и собак
Гала-концерт к юбилею челябинского театра оперы и балета можно будет увидеть на расстоянии
05.10.2021
В челябинском театре оперы и балета появилась волшебная шкатулка
02.09.2021
В новом сезоне Челябинского театра оперы и балета зрителей порадуют премьерами
01.09.2021
Сотрудники Челябинского театра оперы и балета вакцинировались от ковида
04.08.2021
В челябинском театре оперы и балета завершается реконструкция оркестровой ямы
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021
Гехт: Грипп в этом году, вероятнее всего, будет, что актуализирует вакцинацию
01.10.2021