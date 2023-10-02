Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступит на Симфоническом форуме России

В Екатеринбурге и Свердловской области с шестого по 11 октября состоится VII Симфонический форум России. Одним из шести оркестров-участников события станет Государственный симфонический оркестр Челябинской области.

Событие всероссийского масштаба проходит в Свердловской филармонии с 2010 года. В рамках форума у слушателей появляется уникальная возможность за неделю познакомиться сразу с несколькими оркестрами, услышать разные интерпретации симфонических произведений в исполнении ведущих российских оркестров и дирижеров. В этом году среди участников фестиваля шесть музыкальных коллективов: Национальный филармонический оркестр России, Уральский академический филармонический оркестр, Государственный симфонический оркестр Челябинской области, Омский академический симфонический оркестр, Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии и Симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии.

В рамках форума Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова даст концерты седьмого и восьмого октября. Сперва музыканты закружат зрителей в ритме вальса. В субботу, седьмого октября, оркестр выступит в ДК им. В.К. Костевича с программой «Лучшие вальсы мира». Каждая композиция узнаваема – плавные звуки произведений подарят слушателям особую атмосферу.

Контрастом известным вальсам станет экзотичная сюита мексиканского композитора Сильвестре Ревуэльтаса «Ночь майя», в которой показана и романтика, и экспрессия. В Большом зале Свердловской филармонии Симфонический оркестр Челябинской области познакомит слушателей с «Музыкой Латинской Америки». Очевидно, стратсная и динамичная сюита Ревуэльтаса станет открытием даже для опытных меломанов – музыка построена на мелодиях и ритмах мексиканского фольклора. Кроме «Ночи майя» оркестр исполнит Симфонию № 4 (2-я редакция) Сергея Прокофьева.