02.10.2023
Книги из Еткуля отправились на Донбасс
02.10.2023
Челябинские кардиохирурги успешно заменили пациенту половину сердца
02.10.2023
Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступит на Симфоническом форуме России
02.10.2023
Молодые танцоры из Миасса стали лауреатами международного конкурса и получили два гранта
02.10.2023
Начальнику ГУ юстиции Челябинской области продлили срок пребывания на госслужбе
02.10.2023
В Челябинске завершились соревнования по гребле на байдарках и каноэ
Государственный симфонический оркестр Челябинской области выступит на Симфоническом форуме России
29.09.2023
«Джаз на большом органе» приглашает челябинцев на гала-концерт
27.09.2023
Челябинский хор им. Михальченко даст гастроли в Республике Дагестан
05.07.2023
Стипендию Правительства РФ присвоили солистке Челябинской филармонии
05.07.2023
В Челябинске выступит мировая звезда оперной сцены
Здание земской школы в Воскресенском включат в госреестр памятников истории и культуры РФ
02.10.2023
Первого октября стартует осенний призыв – ряды ВС пополнят 130 тысяч новобранцев
30.09.2023
В воскресенье в Челябинске состоится второй фестиваль звонарей «ЗвонЧе»
29.09.2023
Школьники Кизильского района изучают Аркаим
29.09.2023
В Челябинской области расширили круг медработников, получающих специальную выплату
28.09.2023