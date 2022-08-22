Искусство #Неискусственно!

27 августа 2022 года пройдет уникальный для Челябинска масштабный уличный фестиваль современного искусств. Инсталляции, мастер-классы, перформансы, лекции и выступления – все это будет доступно для жителей в арт-сквере на новой набережной реки Миасс.

Уличный фестиваль современного изобразительного искусства «#Неискусственно» - это способ сквозь призму перформансов и арт-объектов показать искусство как живой организм: появляется на свет, набирается сил и обретает смысл.

На пространстве арт-сквера в последнюю субботу августа каждый житель Челябинска сможет найти для себя «свое искусство», почувствовать что-то близкое.

Уже с полудня гости фестиваля смогут наблюдать современное искусство в действии. Фестиваль откроют 5 перформансов:

«Девушка с шарами»,

«Монументальная живопись»,

«Ожившие картины»,

«Поцелуй»,

«Зеркала».

Затем фестиваль разделится на две площадки. Пространство арт-сквера займут 8 талантливых челябинских художников и скульпторов. В течение 6 часов они будут создавать свои шедевры на глазах у зрителей.

А гости, которым не интересно просто наблюдать, смогут переместиться к сцене и послушать лекции от современных деятелей искусства, в числе которых:

1. Арт-директор галереи Синара Арт Юлия Борзенкова, г. Екатеринбург.

2. Старший научный сотрудник Челябинского Государственного Музея изобразительных искусств Наталья Махновская, г. Челябинск.

3. Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов.

4. Предприниматель, основатель салона дизайнерской мебели Enza, одна из первых основательниц площадки для коворкинга в сфере просвещения искусства, дизайна и обучающих программ Анастасия Капырина, г. Челябинск.

5. Художник, лектор, популизатор изобразительного искусства, заведующая редакционно-издательским отделом библиотеки Им. В.Г. Белинского Надежда Маценко, г Екатеринбург.

Также на площадке фестиваля запланирована серия мастер-классов: барельеф по глине, роспись на глиняной вазе, штампы на футболках и др. А для самых юных посетителей фестиваля будут проходить уроки по рисованию красками.

Завершится вечер выступлением рокабилли-бэнд «Ghost Radio». Музыкальная группа вживую сыграет подвижный рок-н-ролл, rockabilly, кантри, каверы, свои композиции. Все желающие смогут и просто послушать, и даже потанцевать.

Подробная афиша на сайте фестиваля.

Организаторами фестиваля являются АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области», мультимедийный исторический парк «Россия — моя история». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Челябинской области.